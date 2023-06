Ronaldo sa nevyhrážal odchodom zo šampionátu, tvrdí portugalský tréner Santos

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Cristiano Ronaldo sa nevyhrážal odchodom z futbalových majstrovstiev sveta, keď sa dozvedel, že nebude súčasťou základnej zostavy portugalského mužstva v osemfinálovom zápase proti Švajčiarom (6:1).

Povedal to v piatok portugalský tréner Fernando Santos. Priznal, že jeho hviezdny hráč vôbec nebol „nešťastný“, keď mu na súkromnom stretnutí niekoľko hodín pred zápasom oznámili, že proti „Helvétom“ nenastúpi od začiatku duelu.

V spomenutom stretnutí strelil Ronaldov náhradník Goncalo Ramos tri góly, pričom dlhoročný kapitán portugalského tímu prišiel na ihrisko až v 74. minúte zápasu. „Cristiano z toho, samozrejme, nemal veľkú radosť. Povedal mi: Naozaj si myslíte, že je to dobrý nápad?. Nikdy mi však nepovedal, že chce odísť z národného mužstva,“ vyhlásil Santos na tlačovej konferencii pred sobotňajším štvrťfinálovým duelom proti výberu Maroka.

Podľa Santosa celú záležitosť umelo vytvorili novinári. Odmietol správy v portugalských médiách a požiadal verejnosť, aby dala Ronaldovi pokoj. „Je načase, aby sme prestali s týmito rečami a kontroverziami. Cristiano oslavoval všetky góly, ktoré sme strelili. Mali by ste Ronalda nechať na pokoji a uznať, čo všetko urobil pre portugalský futbal,“ podotkol 68-ročný rodák z Lisabonu, ktorý odmietol prezradiť, či CR7 v dueli proti Maročanom nastúpi od začiatku.

