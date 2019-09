Ronaldo potreboval prestávku od reprezentácie, v talianskej Serie A je najťažšie presadiť sa

TURÍN 12. marca (WebNoviny.sk) - Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo síce pravidelne hráva za svojho aktuálneho klubového zamestnávateľa z Talianska, avšak dres svojho rodného Portugalska si naposledy obliekol koncom júna 2018 na svetovom šampionáte v Rusku.

V osemfinále MS tím z Pyrenejského polostrova podľahol Uruguaju 1:2 a sen CR7 o zisku titulu majstra sveta sa rozplynul. Avšak dôvody, prečo od toho momentu nebol súčasťou kádra trénera Fernanda Santosa, sú úplne iné.

Talianska súťaž náročnejšia ako španielska

"Musel som sa adaptovať na nové prostredie. Rozprával som sa s koučom aj prezidentom federácie a povedal som im, že potrebujem prestávku od reprezentácie. Sťahoval som sa do novej krajiny s inou kultúrou a bola to veľká zmena pre mňa aj moju rodinu," priznal 34-ročný zakončovateľ v rozhovore pre DAZN.

Rodák z Madeiry v lanskom lete vymenil dres Realu Madrid za turínsky Juventus. Ako priznal, niekdajšie prostredie mu nechýba. "Necnie sa mi za Španielskom či Portugalskom. Samozrejme, opustil som v tých krajinách veľa kamarátov, avšak krajiny samotné mi nechýbajú. Adaptoval som sa na nové prostredie a môžem skonštatovať, že najvyššia talianska súťaž je náročnejšia ako španielska. Hral som aj v Premier League a môžem povedať, že v Serie A je najťažšie presadiť sa," poznamenal C. Ronaldo, ktorý v 35 súťažných stretnutiach za "bianconeri" nastrieľal 21 gólov.

Chce pomôcť v kvalifikácii

Popri tom naznačil, že jeho návrat do reprezentačného dresu sa môže uskutočniť už čoskoro - Portugalsko čaká kvalifikácia o postup na ME 2020. "Tento rok je všetko inak, veľa vecí sa zmenilo. Prispôsobil som sa tamojšej kultúre aj štýlu futbalu. Aj preto dúfam, že sa znovu dostanem do národného tímu, lebo je mojím domovom a chcem mu pomôcť kvalifikovať sa na budúcoročný európsky šampionát," doplnil víťaz ME 2016.

C. Ronaldo doposiaľ za Portugalcov odohral 154 medzištátnych zápasov, gólovo sa v nich presadil 85-krát.





