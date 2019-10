Ronaldo je čoraz viac prospešný a hre Juventusu dával srdce, podľa kouča odohral najlepší zápas

TURÍN 30. septembra (WebNoviny.sk) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo je čoraz viac prospešný pre Juventus Turín, ale plní aj menej tradičné úlohy.

V siedmich zápasoch nového ročníka Serie A strelil tri góly, ale pridal až päť asistencií. Ronaldo asistoval pri všetkých troch góloch do siete Neapola (3:1) v sobotňajšom šlágri 7. kola Serie A, po ktorom sa majster vzdialil vicemajstrovi v tabuľke na 6 bodov.

Ronaldo sa zabával

Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom už od 10. min viedol po krásnej kombinácii s gólovou pointou pre Driesa Mertensa, ale potom prišli aj veľké Ronaldove chvíle. Najprv po peknej individuálnej akcii posadil center na hlavu Maria Mandžukiča a Chorvát z ideálnej pozície z päťky v 26. min vyrovnal na 1:1.

Krátko po zmene strán opäť Mandžukič dostal Juventus do vedenia tak, že len doťukol do poloprázdnej bránky loptu po Ronaldovej strele, ktorá sa odrazila od ľavej žrde bránky hostí.



Napokon v 76. min Ronaldo hlavičkoval po rohovom kope a stopér Leonardo Bonucci z dvoch metrov v páde už len doklepol loptu do odkrytej bránky Neapola. Hostia dohrávali od 58. min bez vylúčeného stopéra Maria Ruia.

"Ronaldo sa zabával a darilo sa mu. Tento zápas bol jeho najlepší v drese Juventusu. S Ronaldom sme silnejší ako predtým," vystrúhal poklonu tréner Massimiliano Allegri.

Ponúkol skvelé finálne prihrávky

"Cristiano dával hre Juventusu srdce. Portugalčan bol všade, hral pre tím a pasoval sa do roly vodcu tímu. Zakladal útoky, ale najmä ponúkol skvelé finálne prihrávky. Jeho najkrajší pas bol ten na hlavu Mandžukiča pred vyrovnávajúcim gólom," napísal v hodnotení portál ESPN,.

"Stará dáma" z Turína začala impozantne cestu za ôsmym titulom v najvyššej talianskej súťaži v neprerušenej sérii. Po siedmich kolách Juventus má 7 víťazstiev so skóre 16:5 a oslavuje najlepší vstup do sezóny v histórii klubu. "Sezóna je dlhá a stále máme pred sebou veľké zápasy proti Interu Miláne, AS Rím či Fiorentine. Máme dobrý bodový základ, ale musíme vytrvať v nastúpenom trende," doplnil tréner Allegri.

Zdroj: WebNoviny.sk

