Romana Tabák žiada odvolanie Vladimíry Marcinkovej z postu šéfky výboru pre európske záležitosti, nateraz neuspela

21.6.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu v tajnom hlasovali nerozhodli o odvolaní predsedníčky Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíry Marcinkovej (SaS) z funkcie. Na hlasovaní bolo prítomných len 38 poslancov.

Overovatelia hlasovania zároveň zistili, že parlament nebol uznášaniaschopný a pristúpi k opätovnému hlasovaniu.

Neobhajuje vraj záujmy krajiny

Podľa nezaradenej poslankyne Romany Tabák, prekladateľky návrhu na odvolanie, šéfka výboru opakovane dokázala, že nevie výbor viesť korektným a profesionálnym spôsobom.

Tvrdí, že pri vedení výboru neobhajuje záujmy Slovenska, čo sa podľa Tabák ukázalo napr. vtedy, keď pozmenila znenie textu bez toho, aby na to poslancov upozornila. Výbor tak mal schváliť niečo, s čím poslanci neboli stotožnení.

„V marci 2023 hrubo zneužila postavenie predsedníčky výboru, keď využila nepredloženie stanoviska Ministerstva spravodlivosti ohľadom jednotného uznávania rodičovstva. Na výbore šírila zavádzajúce a neúplné podklady a jej manipulácia ovplyvnila rozhodovanie výboru," uviedla Tabák.

Hanlivé výroky voči Slovákom

Zároveň jej prekáža, že sa predsedníčka Marcinková verejne zastávala hanlivých výrokov zástupcu Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu, ktoré povedal na adresu Slovenského národa a ktoré parlament ústavnou väčšinou odmietol.

Podľa Tabák taktiež zotrvanie Marcinkovej vo funkcii v čase, keď vládne úradnícka vláda, ktorá nedisponuje mandátom parlamentu, zvyšuje riziko, že za Slovensko budú prijímané rozhodnutia, ktoré idú proti jeho záujmom.

