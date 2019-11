Rokovanie s prezidentom Trumpom bolo otvorené a priateľské, hodnotí premiér Pellegrini

WASHINTON 3. mája (WebNoviny.sk) – Rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bolo otvorené, príjemné, konštruktívne a priateľské. Po rokovaní s Trumpom to povedal premiér Peter Pellegrini.

Dodal, že spolu strávili viac času, ako bolo pôvodne plánované. „Mali sme si čo povedať,“ dodal premiér.

Ocenili plnenie záväzkov

Váži si, že americká delegácia bola zložená z vysokých predstaviteľov, čo podľa neho dosvedčuje, že nešlo len o zdvorilostnú návštevu. Potvrdil, že ho pozval na návštevu Slovenska.

Spolu hovorili o obranných projektoch a členstve v NATO. Biely dom podľa Pellegriniho ocenil, že Slovensko si plní svoje záväzky. O navrhovanej dohode o obrannej spolupráci nehovorili – ani medzi štyrmi očami, ani v rámci plenárneho zasadnutia.

Debatovali aj o migrácii. Podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, ktorý premiéra na ceste sprevádzal, sa Američania zaujímali aj o hodnotenie Slovenska pokiaľ ide o Ukrajinu.

Nechýbali ekonomické témy

Podstatnú časť rozhovoru venovali aj ekonomickým témam. Hoci obchodná výmena rastie, nepríjemnou otázkou ostáva téma ciel a taríf na autá.





„Pevne verím, že sme aspoň malou časťou mohli našimi argumentami rozhodnutia americkej administratívy ovplyvniť,“ povedal premiér na margo ciel na autá.

Tvrdí, že Trump vyzeral prekvapený, keď mu hovoril o tom, aký by to mohlo mať dopad. Trump premýšľa nad zavedením ciel, tvrdí, že Európska únia sa k nim nespráva férovo.

S najmocnejším mužom planéty

„Rokovanie bolo príjemné. Necítil som sa ako nejaký premiér, ktorý sa tam prišiel pokloniť,“ opísal svoje pocity Pellegrini. Priznal, že pred rokovaním mal rešpekt.





„Aj ja som len človek a išiel som sa stretnúť s najmocnejším mužom planéty. Ale tá nervozita sa vzhľadom na otvorenú a priateľskú atmosféru rýchlo rozplynula,“ pokračoval šéf slovenskej exekutívy. Je presvedčený, že aj slovenská delegácia zanechala príjemný pocit.

Absolútne úspešná návšteva

Na otázku, či to bola úspešná návšteva, odpovedal aj šéf slovenskej diplomacie. „Absolútne úspešná. Ja som šťastný,“ dodal. „Protokolárne išlo všetko podľa plánu, pôsobilo to prirodzene a nemal som pocit, že by som sa niekde násilne musel pobaviť,“ pokračoval v opise stretnutia premiér.





Slovensko od Trumopa dostalo partitúru, teda noty vojenských piesní. Premiér informoval, že sa pokúsi urobiť kópiu z tejto partitúry a verí, že si aspoň nejakú pieseň naša vojenská hudba nacvičí.

