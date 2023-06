Rokovanie o mieri alebo pokračovanie vojenskej operácie? Prieskum ukázal postoj obyvateľov Ruska

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Šesť mesiacov po rozpútaní krvavej vojny na Ukrajine podporuje ťaženie ruskej armády v susednom štáte až 76 % obyvateľov Ruska.

„Úroveň podpory akcií ruských ozbrojených síl na Ukrajine sa počas letných mesiacov nezmenila - 46 % ´určite podporuje´ akcie ruských ozbrojených síl a ďalších 30 % ich ´skôr podporuje´. Nepodporuje ich celkovo 17 % opýtaných," uvádza sa v záveroch z prieskumu. Najväčšia podpora akcií ruskej armády na Ukrajine bola zaznamenaná u staršej vekovej skupiny - až 85 %.

V otázke, či je potrebné pokračovať vo vojenských operáciách alebo pristúpiť k rokovaniam, je ruská spoločnosť rozdelená takmer rovnako. Približne polovica Rusov (48 %) sa domnieva, že je potrebné pokračovať vo vojenských operáciách, o niečo menej (44 %), že by sa mali začať mierové rokovania.

Zhruba tretina respondentov sa domnieva, že ľudia ako oni sú morálne zodpovední za smrť civilistov a ničenie na Ukrajine. Celkom 10 % sa domnieva, že to „určite nesú zodpovednosť“ a 23 % tvrdí, že zodpovednosť za dianie na Ukrajine „nesú do určitej miery". Až 60 % Rusov zastáva postoj, že nie sú zodpovední za smrť ukrajinských civilistov a spôsobené škody.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz