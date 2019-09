Roglič dosiahol historický triumf, poslednú etapu Vuelty vyhral Jakobsen

15.9.2019 (Webnoviny.sk) - Primož Roglič sa už druhýkrát v tomto roku výrazne zapísal do histórie slovinskej cyklistiky. Po treťom mieste a prvom pódiovom umiestnení na Giro d´Italia sa pretekár holandského tímu Jumbo-Visma stal celkovým víťazom pretekov Vuelta a Espaňa. V oboch prípadoch to dosiahol ako prvý cyklista zo svojej krajiny.

"Je to výnimočný moment pre mňa aj slovinskú cyklistiku. Je pekné, že som to zvládol a som šťastný. Toto víťazstvo mi dáva veľa sebavedomia aj do ďalších rokov. Samozrejme, jazdíme nielen pre seba, ale aj pre tím. Nevyhral by som tieto preteky bez svojich spolujazdcov," uviedol Primož Roglič ešte pred príchodom do Madridu, cituje ho oficiálny portál lavuelta.com.

Univerzálny cyklista s minulosťou skokana na lyžiach triumfoval na záverečnej Grand Tour sezóny s náskokom 2:16 min pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar) a 2:38 min pred krajanom Tadejom Pogačarom (UAE-Team Emirates). Aj v týchto prípadoch ide o historické počiny.

Na pódiu aj nezmar Valverde

Tridsaťdeväťročný nezmar Valverde sa po siedmy raz postavil na pódium v celkovom poradí Vuelty. V roku 2009 sa stal šampiónom a prvé umiestnenie v najlepšej trojke (3. miesto) dosiahol už v roku 2003, teda pred šestnástimi rokmi.





Úradujúci majster sveta Valverde je jedným zo 17 cyklistov, ktorí sa postavili na konečné pódium na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Momentálne ich má na konte deväť a vyrovnal sa legendám Miguelovi Indurainovi a Faustovi Coppimu. Spomedzi aktívnych jazdcov dosiahli viac celkových pódií na Grand Tour iba Chris Froome a Vincenzo Nibali (po 11).





Zatiaľ čo Roglič a Valverde patrili k favoritom na celkové víťazstvo, tretie miesto Pogačara sa nečakalo. Slovinský mladík, ktorý vyhral tri náročné horské etapy, si vybojoval pódiové umiestnenie na pretekoch Grand Tour ešte pred dovŕšením 21 rokov.





Dokázal to ako prvý od roku 1974, keď sa to podarilo Gianbattistovi Barronchellimu na Giro d´Italia. Pogačar (nar. 21.9. 1998) bol vôbec najmladší cyklista v pelotóne tohtoročnej Vuelty, logicky sa stal aj víťazom súťaže pre mladých jazdcov do 25 rokov.

Záverečný špurt pre Jakobsena

V nedeľu sa odohrala na Vuelte záverečná 21. etapa so štartom vo Fuenlabrade a tradičným dojazdom do Madridu (106,6 km), pričom v španielskej metropole pelotón absolvoval 9 kôl na okruhu dlhom 5,8 km. V očakávanom hromadnom šprinte sa presadil špurtér tímu Deceuninck - Quick Step Fabio Jakobsen.

Iba 23-ročný Holanďan vyhral na práve skončenej Vuelte aj 4. etapu a v bodovacej súťaži skončil celkovo druhý za víťazným Rogličom.









Jakobsen v záverečnej etape tesne zdolal írskeho šprintéra tímu Bora-Hansgrohe Sama Bennetta, po tretie miesto si došpurtoval Poliak Szymon Sajnok (CCC Team).





Celkový víťaz Roglič prišiel do cieľa na 75. priečke v objatí svojich tímových kolegov s odstupom 17 sekúnd za víťazom aj najväčšími rivalmi. Ani to však nič nezmenilo na jeho celkovom triumfe.





"Skvelá tímová práca. Ja som to len dokončil a som veľmi šťastný. Toto bola moja prvá Grand Tour a vyhrať etapu po troch týždňoch tvrdej práce je pre mňa najväčší úspech kariéry," uviedol Fabio Jakobsen v prvej televíznej reakcii v cieli.

Výsledky - Vuelta 2019 21. etapa (Fuenlabrada - Madrid, 106,6 km): 1. Fabio Jakobsen (Hol.) Deceuninck - Quick Step 2:48:20 h, 2. Sam Bennett (Ír.) Bora-Hansgrohe, 3. Szymon Sajnok (Poľ.) CCC Team, 4. Jon Aberasturi (Šp.) Caja Rural - Seguros RGA, 5. Edvald Boasson Hagen (Nór.) Dimension Data, 6. Edward Theuns (Belg.) Trek-Segafredo - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 19. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar - rovnaký čas ako víťaz,... 75. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma +17 s.

Konečné poradie po 21. etape: 1. Primož Roglič (Slovin.) Jumbo-Visma 83:07:31 h, 2. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar +2:16 min, 3. Tadej Pogačar (Slovin.) UAE-Team Emirates +2:38, 4. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +3:29, 5. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +4:31, 6. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +7:16.

