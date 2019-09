Roger Federer zvažuje účasť na olympiáde v Tokiu, rozhodne sa čoskoro

19.9.2019 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsky tenisový fenomén Roger Federer nevylúčil svoj štart na olympijských hrách 2020 v japonskom Tokiu. Svoje rozhodnutie má v pláne urobiť v októbri.

Olympijský turnaj sa začne 25. júla

Federer v utorok oznámil, že zatiaľ má naplánovaný budúcoročný turnajový kalendár do grandslamového podujatia na tráve vo Wimbledone, ktorý sa skončí 12. júla. Olympijský tenisový turnaj sa začne 25. júla a vyvrcholí pár dní pred 39. narodeninami bazilejského rodáka.

"Odhadujem, že v súvislosti s účasťou na olympijských hrách sa rozhodne v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov. Dúfam, že sa tak stane už najbližší mesiac," uviedol pre Švajčiarsku televíziu Federer, ktorý sa optimisticky pozerá na tokijské vyhliadky. Následne dodal: "Uvidíme, čo na to rodina, ako na tom bude moje telo."

Dvakrát bol vlajkonosičom

Dvadsaťnásobný grandslamový víťaz je štvornásobným olympionikom a dvakrát bol vlajkonosičom na otváracích ceremoniáloch. Hry v roku 2000 v austrálskom Sydney výrazne zasiahli do jeho života, pretože na nich spoznal svoju manželku Mirku.

"Toto podujatie má pre mňa špeciálny význam," priznal Federer, ktorý má spolu so Stanom Wawrinkom zlato zo štvorhry z OH 2008 v čínskom Pekingu a striebro z dvojhry na OH 2012 v Londýne, ktorá sa hrala na dvorcoch vo Wimbledone. Pre zranenie chýbal na v Riu de Janeiro 2016.

Ak by súčasná trojka svetového rebríčka chcela hrať v Tokiu, bolo by to možné len na základe výnimky - udelenia voľnej karty Medzinárodnou tenisovou federáciou (ITF). Dôvodom je skutočnosť, že Federer neabsolvoval v danom období potrebný počet zápasov v Davisovom pohári.





