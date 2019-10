Rodina zosnulej hviezdy Princea požiadala Trumpa, aby nepoužíval jeho hudbu na stratnutiach

MINNEAPOLIS 12. októbra (WebNoviny.sk) - Rodina zosnulého hudobníka Princea požiadala v piatok amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prestal používať na svojich mítingoch jeho hudbu.

Ako píše agentúra Associated Press (AP), na Trumpových mítingoch pravidelne hrá Princeova najslávnejšia skladba Purple Rain. "Nikdy sme prezidentovi Trumpovi ani Bielemu domu nedali povolenie na používanie Princeovách skladieb a žiadame, aby s ich používaním okamžite skončili," uvádza sa v stanovisku pozostalých.

Prince

Prince, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo rnb. Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal v decembri 2015. Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol.