Rodičia nechali sedemmesačné dieťa na balkóne päť hodín, mrazivé počasie neprežilo

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ruskí rodičia nechali malé sedemmesačné dieťa v kočíku na balkóne, kde zmrzlo na smrť. O prípade informujú v utorok ruské médiá. Malé dieťa vyložili na balkón v kočíku v mínus sedemstupňovom mraze v meste Nikolajevsk na Amure, ktoré sa nachádza na samom východe Ruska v Chabarovskom kraji.

Rodičia podľa vlastných slov len chceli, aby dieťa na čerstvom vzduchu ľahšie zaspalo. Malého chlapca však nechali na mraze päť hodín, informujú miestne médiá. Chabarovské regionálne ministerstvo zdravotníctva v utorok odporučilo občanom, aby sa "vždy zaujímali o to, kde a s kým sú ich deti".

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.