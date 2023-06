Ročne sa vo svete vyrobí 80 miliárd kusov oblečenia, textilná výroba vo veľkom znečisťuje ovzdušie

Ročne sa vo svete vyrobí 80 miliárd kusov oblečenia. Zhruba 80 z neho putuje na skládku. Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na sociálnej sieti.

Textilná výroba predstavuje jedno z najznečisťujúcejších odvetví. Ročne vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2, čo je viac emisií, ako z medzinárodných letov a námornej dopravy dokopy. V roku 2018 skončilo na skládkach na Slovensku 16 percent textilných odpadov, pričom recyklácia textilných odpadov dosiahla 29 percent.

Recyklovaný textil sa môže použiť tiež ako druhotná surovina v automobilovom priemysle (výplň do autosedačiek), či stavebníctve (zložka izolácie). V súčasnosti však väčšina textilu putuje priamo do čiernych nádob na zmesový komunálny odpad a končí na skládke odpadov. MŽP je v tejto rozsiahlej téme iba na začiatku celého procesu prípravy legislatívy a nastavenia celej filozofie a logistiky systému nakladania s textilom,“ uvádza ministerstvo.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

