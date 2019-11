Robert Fico je kľúčovou postavou strany a bez neho by Smer nemal takú veľkú podporu, myslí si Blaha

Blaha vníma opotrebovanosť niektorých ľudí v Smere. „Nemyslím, že je to práve Robert Fico. On by mal dať priestor a vychovávať nových ľudí, dať priestor mladej generácii autentických ľavičiarov. To predpokladám, že príde. Inak by to bolo neudržateľné,“ myslí si Blaha, podľa ktorého, ak by Fico prestal dnes pôsobiť v politike, uškodil by tým ľavici na Slovensku.