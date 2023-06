Riiber bol na ZOH v Pekingu blízko zlata, po fatálnej chybe pred cieľom ostal bez medaily

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácií Jarl Magnus Riiber bol jedným z najväčších favoritov na zisk zlata v utorkových pretekoch združenárov na ZOH 2022 v Pekingu, školácka chyba ho však pripravila o medailu.

Zakliata olympiáda v Pekingu

Dvadsaťštyriročný rodák z Osla po skoku z veľkého mostíka viedol, no počas behu na lyžiach na 10 km zle odbočil a túto jeho fatálnu chybu využili viacerí súperi. Riiber napokon finišoval až na 8. mieste.

Štvornásobný svetový šampión a víťaz predchádzajúcich troch sezón Svetového pohára v aktuálnom ročníku vyhral až deväť pretekov SP, no ZOH v Pekingu boli pre neho akoby zakliate. Po prílete do Číny mal totiž pozitívny test na koronavírus a z izolácie sa dostal niečo viac ako deň pred utorkovým štartom.

Chyba na štadióne

V utorok začal dobre a skok dlhý 142 metrov mu zaistil náskok 44 sekúnd pred zvyškom štartového poľa. V bežeckej časti už mal pred prenasledovateľmi náskok aj viac ako jednu minútu, no potom prišla spomenutá fatálna chyba. Priamo na štadióne zvolil zlú stopu, keď namiesto odbočky do ďalšieho okruhu zamieril do cieľa. A to ho stálo cenný čas a napokon aj medailu. "Taká hlúpa chyba. Nie je žiadna zábava celému svetu ukázať, že som ňou premrhal šancu na zlato," povedal v cieli smutný Riiber.

Z najcennejšieho kovu sa napokon tešil iný Nór Jörgen Graabak, striebro získal jeho krajan Jens Luraas Oftebro a bronzu putuje do Japonska zásluhou Akita Watabeho.

