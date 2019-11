Richard Varga čakal desať rokov na prenikavý úspech, naučil sa nekalkulovať a je majstrom Európy

BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) - Desať rokov čakal Richard Varga na prenikavý úspech vo svojom triatlonovom odvetví a dočkal sa na na majstrovstvách Európy v šprint triatlone v estónskom Tartu.

V kombinácii 0,75 km plávania, 20 km na bicykli a 5 km behu ukázal všetkým chrbát a stal sa majstrom Európy.

Chcel odovzdať všetko

"Už asi na 120 pretekoch som veril, že môžem uspieť, ale nedopadlo to dobre. Naučil som sa nemať žiadne očakávania," uviedol Richard Varga po príchode z úspešného šampionátu. K vývoju pretekov dodal: "Boli zaujímavé, plávali sme na začiatku aj proti prúdu a potrhalo to štartové pole. Vyhovovalo mi to. Spolu s Maďarom sa nám podarilo uniknúť a na bicykli sme si chceli urobiť čo najväčší náskok. Dobehol nás Luxemburčan a aj ten nám veľmi pomohol. V treťom kole sa na nás dotiahla aj hlavná skupina asi 20 pretekárov. Pokúšal som sa o úniky a chcel som tam odovzdať všetko. Na behu som si to potom udržal. Chcel som bežať čo najlepšie až do cieľovej rovinky. Keď som na záverečnom koberci, asi 100 m pred cieľom, videl, že za mnou nikto nie je, začal som si veriť. Snažil som sa byť rozumný až do konca. Prvú medailu som získal v roku 2012, na ME v olympijskom triatlone v súťaži do 23 rokov. Bol som ešte mladý, plný očakávania. Vtedy som veril, že rýchlo prídu ďalšie. Dočkal som sa až teraz."



Varga pred ME v Estónsku absolvoval tradičné vysokohorské sústredenie vo švajčiarskom St. Moritzi a počas tri a pol týždňa tam odviedol kus tvrdej práce a tá sa napokon prejavila. "Po sústredení sme išli do Hamburgu na preteky Svetovej série. Cítil som sa tam veľmi dobre, plávanie bolo super, bol som vpredu. Pri výskoku na bicykel som zazmätkoval s tretrami a zaostal. Dobiehal som potom skupinu, v zákrute som zariskoval a spadol. Kým som sa pozviechal, stačilo mi to iba na poslednú skupinu, takže som už nemohol počítať s popredným umiestnením. Škoda, veril som, že to mohol byť pekný výsledok už tam. Neskôr v Estónsku sa mi veľmi páčilo, ako to tam bolo zorganizované. Vopred som nekalkuloval so žiadnym výsledkom, aj preto to dobre dopadlo," pripomenul Richard Varga.

Zadosťučinenie po toľkých rokoch

Jedenásty najlepší triatlonista z OH 2016 v Riu de Janeiro sa najbližšie presunie do škótskeho Glasgowa (8.- 12. 8.), kde sa uskutoční európsky šampionát v olympijskom triatlone, čiže na vzdialenostiach 1500 m plávanie, 40 km na bicykli a 10 km beh. Neskôr sa presunie na Svetový pohár do Lausanne a Karlových Varov. Na záver sezóny absolvuje finále Svetovej série v austrálskom Gold Coast (12.- 16. 9.).

Úspech v Tartu R. Varga dosiahol pod vedením českého trénera Luboša Bílka, s ktorým začal spolupracovať pred touto sezónou. "Zlatá medaila je pre mňa zadosťučinenie po toľkých rokoch. Každý človek, aj v obyčajnej práci, potrebuje niekedy aj ocenenie. Môj tréningový proces sa pod novým trénerom veľmi nezmenil. Samozrejme, dal mi nejaké tipy, ktoré mi pomohli, najmä v sebavedomí. Veril som, že ideme dobrým smerom," doplnil Richard Varga.

Vysokohorské sústredenie i samotné majstrovstvá Európy absolvoval s triatlonistami aj fyzioterapeut Peter Hečko. "S Rišom spolupracujeme rok a trištvrte. Na sústredení sme mohli trénovať všetko naplno, podmienky boli vynikajúce a užívali sme si to. Sme radi, že prišla odmena v podobe víťazstva, lebo sme sa na tom dosť narobili," uviedol Hečko, dlhoročný fyzioterapeut slovenskej futbalovej reprezentácie SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

