14.5.2023 (SITA.sk) - Riadenie vonkajších hraníc EÚ je jednou z nosných tém schengenskej agendy. Zhodli sa na tom podľa Tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR zástupcovia členských štátov schengenského priestoru s vonkajšími pozemnými hranicami na online fóre začiatkom tohto týždňa.

Hrozby vnútornej bezpečnosti

Slovenskú republiku na ňom zastupoval štátny tajomník rezortu vnútra Tomáš Oparty.

A s tým súvisiace hrozby v oblasti vnútornej bezpečnosti, boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, migrácia a návraty utečencov, ale aj diskusia o európskej stratégii integrovaného riadenia hraníc, finančné aspekty či otázka rozšírenia fóra o ďalšie členské štáty.

Fórum ministrov pre členské štáty schengenu s vonkajšími pozemnými hranicami (Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko) funguje od roku 2013 a v súčasnosti mu predsedá Rumunsko.

Efektívne riadenie hraníc

Členské štáty poukázali na efektívne riadenie hraníc ako spoločnú prioritu, spoločne s bojom proti inštrumentalizácii migrácie, vojnou Ruska proti Ukrajine a hybridným hrozbám.

Tlak nelegálnych migrantov vďaka zosúladeniu vízových politiky v štátoch západného Balkánu a posilneným hraničným kontrolám v Maďarsku klesol asi o pätinu.

Slovenská republika okrem dôležitosti riadenia vonkajších hraníc EÚ poukázala na potrebu fungovania schengenu, plné vykonávanie statusových dohôd EÚ s krajinami západného Balkánu a posilňovanie návratov.

Ako uviedlo v tlačovej správe ministerstvo vnútra, Slovensko upozorňuje, že dlhodobo zavedené kontroly vnútorných hraníc majú byť využívané len ako posledná možnosť a len na limitované obdobie.

Spoločné minimálne normy

Účastníci ministerského fóra sa zhodli na potrebe právnych, finančných a prevádzkovo-technických opatrení potrebných pre účinnú kontrolu vonkajších hraníc.

Vyzvali na rýchle prijatie zmien v Kódexe schengenských hraníc, ktorých ochrana by sa mala zefektívniť stanovením spoločných minimálnych noriem.

Pomohlo by to zabezpečiť rovnakú úroveň dozoru pozdĺž vonkajších pozemných hraníc. Technika, procesy a ľudské zdroje by mali byť financované z EÚ, ktorú účastníci vyzvali na hľadanie zdrojov financovania najmä fyzickej infraštruktúry.

Na záver Ministerského fóra členských štátov schengenského priestoru s vonkajšími pozemnými hranicami Rumunsko odovzdalo predsedníctvo Slovenskej republike. Ďalšie stretnutie členských krajín teda zorganizuje Slovensko, a to v roku 2024.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

