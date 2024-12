Rheinmetall vytvorí spoločný podnik s Obranným priemyslom Ukrajiny, sídlo má mať v Kyjeve

Nemecká zbrojárska firma Rheinmetall potvrdila, že dostala povolenie od protimonopolného úradu krajiny na vytvorenie spoločného podniku s firmou Obranný priemysel Ukrajiny (bývalá spoločnosť Ukroboronprom). Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje správu na internetovej stránke firmy Rheinmetall.

„Spoločný podnik má mať sídlo v Kyjeve a zaoberať sa má servisom a údržbou a tiež montážou, výrobou a vývojom vojenských vozidiel,“ konštatoval nemecký zbrojársky koncern.

Spolupráca medzi firmou Rheinmetall a spoločnosťou Obranný priemysel Ukrajiny je zameraná na posilnenie ukrajinského obranného sektora a národnej bezpečnosti prostredníctvom postupného rozvoja spoločných obranných technologických kapacít, dodalo vyhlásenie nemeckého koncernu.

Nemecký Rheinmetall dodá Kyjevu 100-tisíc kusov munície pre mínomety

Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall na základe objednávky zo strany nemeckej vlády dodá Ukrajine približne 100-tisíc kusov munície pre mínomety.

Firma, ktorá to oznámila v stredu, uviedla, že dodávky sa začnú onedlho a budú trvať dva roky. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Pred mesiacom zbrojársky koncern Rheinmetall uviedol, že na objednávku nemeckej vlády pre Ukrajinu vyrobí 150-tisíc delostreleckých granátov, ktoré Kyjevu dodá v priebehu rokov 2023 a 2024.

Rusko už vojnu prehralo, tvrdí Západ a posilnilo NATO o ďalšie krajiny

Západní predstavitelia sa domnievajú, že Rusko už vojnu prehralo, pretože zlyhalo vo svojom hlavnom cieli podmaniť si Ukrajinu. Zároveň argumentujú, že pokrok Ukrajiny na bojisku nie je ukazovateľom jej celkového úspechu. Referuje o tom spravodajský web CNN.

Moskva už prehrala

Predstavitelia pripustili, že pokrok Ukrajiny bol postupný a pomalší, než sa očakávalo pred dvoma mesiacmi, a to pre dobre pripravenú ruskú obranu, ale uviedli, že Moskva už prehrala bez ohľadu na boje o územie.





„Môže to byť veľmi dlhý boj o územie, ale čo sa týka vojny a toho, čo sa Rusko snažilo dosiahnuť, Rusko prehralo, momentálne je zmenšenina veľmoci a je na klesajúcej trajektórii,“ povedal jeden z predstaviteľov.

Podľa západných predstaviteľov predstava ruského víťazstva na základe toho, že si udrží územie, ktoré okupuje, je šialená.

Rusko posilnilo NATO

„Rusko posilnilo NATO, keďže sa rozrástla o Fínsko a Švédsko, priviedlo Ukrajinu na cestu k vstupu do NATO a postavilo Ukrajinu na cestu potenciálneho vstupu do Európskej únie,“ dodal predstaviteľ.

„Myslím si, že ak ste Putin, v podstate vsádzate na to, že ďalšie voľby (v USA, pozn.) vyhrá Donald Trump a to je dosť dlhé obdobie. Ak by sa vojna na Ukrajine vyvíjala dobre, Prigožinova vzbura by nenastala,“ skonštatoval západný predstaviteľ.

Ukrajina musí potlačiť korupciu a prijať zákon o lobingu, eurokomisia odporúča začať rozhovory o vstupe do EÚ

Európska komisia oficiálne odporučila začiatok rozhovorov o členstve Ukrajiny v Európskej únii, keď splní zostávajúce podmienky na vstup do bloku.

Podmienky pre Ukrajinu

Tento krok sa očakával po tom, ako dvaja predstavitelia EÚ, ktorí mali možnosť nahliadnuť do nedávno zverejnenej správy o snahách Ukrajiny a ďalších deviatich krajín na členstvo, zverejnili niektoré podrobnosti o jej obsahu.

„Komisia odporúča, aby Rada EÚ začala prístupové rokovania s Ukrajinou,“ uviedla Európska komisia. Uviedla, že rozhovory by sa mali formálne začať, keď Kyjev splní zostávajúce požiadavky.

Podobný návrh predložila aj v prípade Moldavska. Medzi podmienky pre Ukrajinu patrí potlačenie korupcie, prijatie zákona o lobingu v súlade s normami EÚ a posilnenie ochrany národnostných menšín.

Švédsky minister zahraničných vecí označil korupciu na Ukrajine za „pohromu, ktorú treba riešiť“, zatiaľ čo jeho fínska kolegyňa povedala, že jej krajina je „veľmi odhodlaná podporiť európsku cestu Ukrajiny“.

Neexistuje žiadna záruka dohody

Komisia okrem Ukrajiny a Moldavska priniesla pomerne dobré správy aj pre Gruzínsko. Tbilisi by malo oficiálne dostať status kandidátskej krajiny, keď vyrieši súčasné nedostatky vrátane boja proti korupcii a volebného systému.

To však neznamená, že čoskoro začne prístupové rozhovory. Krajina bude musieť prekonať ďalšie reformné prekážky, kým sa tak stane.

Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália tieto odporúčania na samite v Bruseli 14. a 15. decembra. Neexistuje žiadna záruka, že sa na tom jednomyseľne dohodnú. Napríklad Maďarsko a Slovensko sú obzvlášť chladné, pokiaľ ide o snahy Ukrajiny stať sa členom EÚ.

Členstvo v EÚ sa momentálne zdá byť problematické pre krajiny na Balkáne. Bosnu a Hercegovinu naďalej sužujú etnické rozdiely, pre ktoré sú reformy takmer nemožné. Komisia uviedla, že táto krajina by mala začať rokovania o členstve až po dosiahnutí väčšieho pokroku.

Na chvoste sú Srbsko a Kosovo

Vyjadrila znepokojenie nad justičným systémom a ďalšími zlyhaniami v oblasti práv v bosnianskosrbskej časti krajiny. Srbsko a Kosovo odmietajú normalizovať svoje vzťahy a sú na „chvoste“ v zástupe krajín čakajúcich na členstvo v EÚ.

Nádeje Turecka na vstup sú na mŕtvom bode. Krajina začala svoje rozhovory o členstve v EÚ v roku 2005, no v posledných rokoch sotva pokročili.





Správa o pokroku Ankary bola pochmúrna, napriek tomu, že sa blok spolieha na Turecko, že zabráni migrantom v príchode do Európy.

Komisia zaznamenala „vážne nedostatky vo fungovaní demokratických inštitúcií Turecka". Píše sa v ňom, že „demokratické spiatočníctvo pokračovalo“. Normy ľudských práv klesli a v boji proti korupcii sa nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok.





Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky news.sky.com.





