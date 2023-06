Rezort spravodlivosti vzdeláva mediátorov, chce posilniť alternatívne riešenia súdnych sporov

20.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR vzdeláva a prijíma nových špecialistov na mediáciu s cieľom posilniť alternatívne riešenia súdnych sporov. Rezort tak robí prostredníctvom projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.

Ako informoval na tlačovej konferencii vedúci oddelenia probácie a mediácie Krajského súdu Žilina Vladimír Cehlár, mediácia pomáha zrýchliť konanie a zmierniť alebo odstrániť následky trestného činu vo vzťahu k poškodenému.

Súdom v Žilinskom kraji bolo od roku 2016 pridelených 2 494 prípadov trestnej mediácie. Druhým krajom v poradí je Košický, v ktorom bolo 1 144 prípadov mediácie.

„V rámci projektu bol vybraný kraj Žilina z toho dôvodu, že najviac sa aplikuje trestná mediácia,“ vysvetlil Cehlár. Prostredníctvom projektu sa v Žilinskom kraji snažili zvýšiť latku profesionality a kvality výkonu mediátorov.

„Zistili sme, že netreba len navyšovať stavy mediátorov. Dokázalo sa to napríklad na súde v Liptovskom Mikuláši, kde boli dvaja probační a mediační úradníci. Teraz jeden úradník robí probácie a druhý len mediácie,“ pokračoval s tým, že projekt už v tejto fáze naznačuje, že špecializácia odborníkov na trestnú mediáciu sa ukázal ako veľký prínos.

V roku 2021 riešili žilinské súdy v rámci trestnej mediácie napríklad aj trestné činy krádeže, ublíženia na zdraví, výtržníctva, poškodzovania cudzej veci, obmedzovania domovej slobody alebo nebezpečného vyhrážania sa.

Pritom až 56,8 percenta prípadov mediácie bolo ukončených návrhom na zmier a 17,2 percenta prípadov návrhom na podmienečné zastavenie trestného stíhania.

