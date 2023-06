Rezník vraj predal pod cenu penzión verejnoprávnej tlačovej agentúry stíhanému advokátovi

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Verejnoprávna tlačová agentúra TASR pod vedením terajšieho šéfa RTVS Jaroslava Rezníka predala v roku 2016 účelové zariadenie vo Vysokých Tatrách v hodnote 273-tisíc eur za 193-tisíc.

V tlačovej správe to uvádza predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) s tým, že penzión TASR, ktorý stál pozemku medzi Hrebienkom a Jakubkovou lúkou kúpila spoločnosť SPV98, za ktorou stojí stíhaný advokát Ján G.

„Jaroslav Rezník tak v podstate predal majetok TASR Jánovi G., čo dokazuje aj kúpno-predajná zmluva,” uviedol Čekovský. Zároveň pripustil, že pozemok pod zariadením nepatril TASR a chata si vyžadovala rekonštrukciu.

„Dlhé roky sa však špekulovalo, že nehnuteľnosť skončila v rukách človeka, ktorý mal možnosti, ako si pozemok vysporiadať,” povedal poslanec.

Keďže Ján G. momentálne čelí obvineniu a návrhu na vzatie do väzby v kauze korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde, Čekovský vyzval Rezníka, aby vysvetlil transakciu, pri ktorej sa zbavil majetku TASR pod cenu a predajom človeku napojeného na finančnú skupinu a obvineného pre korupciu a podvody s pozemkami. Zároveň vo veci podal trestné oznámenie.

„Nerobíme hrubé čiary a bojujeme proti korupcii. Musíme si byť istí, že nebola spôsobená škoda agentúre, ktorú si platia ľudia, prípadne, či celý predaj nebol zosnovaný,” dodal Čekovský.

„Pozorne sledujem opakované lživé a vykonštruované tvrdenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského a ostro sa ohradzujem voči informáciám, ktoré zverejnil. Tieto informácie považujem za účelové, zavádzajúce a lživé, vyjadrenia pána Čekovského sú hrubým poškodzovaním môjho mena. Po útokoch na moju osobu v súvislosti s mojim pôsobením v RTVS, ktoré sa ukázali ako nepodložené, skúša pán Čekovský spochybniť moje pôsobenie aj na predchádzajúcom pracovisku,“ uviedol Rezník.

Ako ďalej dodal, doteraz na zverejnené informácie nereagoval, ale vzhľadom na vážnosť aktuálnych vyjadrení pána Čekovského využije všetky zákonné možnosti na očistenie svojho mena právnou cestou.

Už koncom minulého týždňa podal poslanec trestné oznámenie pre možné prelievanie verejných peňazí zo štátu do súkromných rúk.

Konkrétne sa tak malo diať prostredníctvom spoločnosti TERAZ MEDIA, ktorú založila TASR spolu so spoločnosťou IMPRE MEDIA.

Tá má podľa Čekovského blízko k finančnej skupine Slavia Capital aj cez obvineného Jána G.

Ten bol podľa neho predsedom dozornej rady IMPRE MEDIA a v dozornej rade TERAZ MEDIA sedel aj so súčasným riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom.

