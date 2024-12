Renomovaný zámorský expert prirovnal Dvorského ku dvom známym centrom z NHL

Button prirovnal Dvorského ku dvom centrom z profiligy - Švédovi Mikaelovi Backlundovi z tímu Calgary Flames a Kanaďanovi Bo Horvatovi z New Yorku Islanders. "Je taký dobrý obojsmerný hráč. Backlund bol vždy skutočne dobrý brániaci center, ktorý zbieral približne 45 bodov za sezónu, no myslím si, že Dvorský by mohol byť ofenzívnejší a podobný Horvatovi," napísal odborník o Zvolenčanovi.