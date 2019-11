René Fasel už nebude kandidovať na post prezidenta IIHF

ZÜRICH 1. novembra (WebNoviny.sk) - Švajčiar René Fasel už nebude kandidovať na pozíciu prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Na tomto poste pôsobí od roku 1994. "Je to definitívne rozhodnutie. Budem mať 70 rokov a myslím si, že je správny čas skončiť. Čo sa týka môjho nástupcu, o tom je ešte skoro hovoriť," povedal Fasel pre ruskú agentúru Tass. Súčasný mandát mu vyprší v roku 2020, počas svetového šampionátu vo Švajčiarsku spozná meno svojho nasledovníka.

"Som hrdý mna to, že sa nám na ZOH 1998 podarilo dostať hráčov z NHL. Pred sebou mám ešte dva roky a vložím do nich všetku svoju energiu. Aj keď opustím post prezidenta IIHF, neznamená to, že opustím hokej. Hokej je môj život," dodal Fasel. Ten začal hráčsku kariéru v roku 1960, o dvanásť rokov neskôr sa stal rozhodcom a od roku 1985 bol šéfom švajčiarskeho hokeja.

