Remišovej ministerstvo vraj patrí v boji proti korupcii k najlepším. Neuhneme ani o milimeter, tvrdí

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Po nástupe do úradu som sľúbila, že spravíme poriadok v informatizácii, ktorá dlhé roky slúžila na prelievanie peňazí daňových poplatníkov do vreciek oligarchov napojených na bývalú vládu. Z toho dôvodu sme iniciovali aj kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý naše podozrenia potvrdili. V boji proti korupcii a klientelizmu neuhneme ani o milimeter.

Vyhlásila to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v tlačovej správe uviedlo, že sa vicepremiérke za dva a pol roka podarilo a transparentné pravidlá pri využívaní verejných financií v rezorte investícií.

Ušetrili na presune datacentra

Podľa Remišovej bola príkladom zlého hospodárenia z čias bývalej vlády napríklad snaha presťahovať datacentrum Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) do súkromných priestorov.

„Bývalá vláda sa snažila narýchlo, mesiac pred parlamentnými voľbami, zrealizovať zaobstaranie dátového centra za 39 miliónov eur. Keď som nastúpila do úradu, pripravená zmluva ma už čakala na stole. Po dôkladnom posúdení zámeru sme sa rozhodli nové priestory pre datacentrum nekupovať, ale dátové centrum NASES sme presunuli z priestorov súkromnej spoločnosti do budovy vo vlastníctve štátu," uviedla Remišová s tým, že za prenájmom nových priestorov sa ušetrí päť miliónov eur za desať rokov.

„Celkové úspory len na datacentre tak dosiahnu 44 miliónov eur. Celkovo sa nám v štátnom IT podarilo profesionálnym a bezkorupčným riadením ušetriť viac ako 72 miliónov eur,“ dodala ministerka.

Závažné zistenia NKÚ

Kontroly NKÚ, ktoré ministerka iniciovala, keď nastúpila do vedenia rezortu, priniesli závažné zistenia.

„V jednom utajenom projekte z čias digitálnych lídrov Smeru Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho sa fakturovala likvidácia obalu z káblika za 82 eur či likvidácia škatule od monitora za 420 eur. Celkovo pri dvoch utajených kyberprojektoch z čias vlády Smeru prišlo Slovensko o 48 miliónov eur, ktoré nám Európska komisia z eurofondov nepreplatí a musia byť teda hradené zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlila Remišová. V súčastnosti tieto projekty rieši polícia a Európska prokuratúra.

Štát sa stal rukojemníkom súkromníkov

Ako uvádza MIRRI SR, z týchto kontrol tiež vyplýva, že štát vedený bývalou vládou zadal tvorbu Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk dvom firmám drahšie, ako boli aktuálne riešenia na trh. Navyše sa vzdal kontroly nad správou portálu. Remišová uviedla, že štát sa stal rukojemníkom súkromných firiem.

„Nám sa darí vyviazať sa zo starých nevýhodných zmlúv, hoci je to extrémne zložité. Zatiaľ čo predchádzajúca vláda podpisovala dodatky, aby zmluvné ceny zvyšovala, my robíme pravý opak a ceny postupne znižujeme o státisíce eur," dodala ministerka informatizácie.

Protikorupčné nastavenie musí pokračovať

Remišová vyhlásila, že je kľúčové, aby aj naďalej pokračovalo protikorupčné nastavenie štátu.

„Na našom ministerstve sme ukázali, že to ide a patríme v boji proti korupcii k najlepším," uviedla Remišová a vymenovala úspechy, ako napríklad získanie certifikátu systému manažérstva proti korupcii, ktorý je podľa ministerky potvrdením toho, že v rezorte robia efektívne kroky na zabránenie korupcii.

Potláčanie priestoru na korupciu

Ministerka dodala, že patria k jednému percentu najlepšie hodnotených inštitúcií, pokiaľ ide o transparentnosť pri verejných obstarávaniach.

„Plníme, čo sme sľúbili ľuďom. Bezkorupčné, efektívne a profesionálne vedenie. Kým predchádzajúce vlády v oblasti informatizácie a eurofondov priestor na korupciu skôr vytvárali, my ho systematicky potláčame. Považujem za nesmierne dôležité, aby štát pokračoval v jasnom protikorupčnom nastavení, ktoré prišlo po voľbách v roku 2020 a nevrátila sa doba, keď peniaze nás všetkých končili vo vreckách zopár vyvolených,“ uzavrela Remišová.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.