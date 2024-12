Remišová podľa Rašiho oklamala a okradla verejnosť aj koaličných partnerov, jej plánom bolo ušetriť sedem miliónov eur

4.8.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (HLAS - SD) Richard Raši je presvedčený, že ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) Veronika Remišová (Za ľudí) oklamala a okradla verejnosť i koaličných partnerov.

Raši tvrdí, že ministerka mala netransparentný až klientelistický prístup, keď schvaľovala prenájom priestorov novej budovy pre jej ministerstvo. Raši si je vedomý, že tento projekt bol výrazne predražený. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej besede.

Podmienky mohla splniť jedna skupina

„Ponuku dala iba jedna a aj víťazná developerská skupina. Ministerka v materiáloch deklaruje, že v transparentnom konaní bolo oslovených 12 spoločností. Niektoré z nich na ponuku ani nereagovali, iné zas napísali, že podmienky nevedia splniť. Nakoniec Remišovej podmienky mohla splniť iba jedna developerská skupina," skonštatoval Raši.

Podľa neho si ministerka zistila, ako to na trhu vyzerá a nastavila podmienky, ktoré vedel splniť iba jeden uchádzač. Raši je presvedčený, že Remišovej rozhodnutie bolo zámerné. „Ministerstvo nakoniec podpísalo zmluvu na viac ako 20 000 metrov štvorcových, pritom to mohlo urobiť lacnejšie a rovnako efektívne. Mohla sa vzdať plánu, že všetci pracovníci ministerstva budú v jednej budove," dodal.

Remišová klamala vlastnej vláde

Podpredseda Hlasu doplnil, že ministerka Remišová klamala vlastnej vláde. Tvrdí to, pretože jej plán bolo ušetriť sedem miliónov eur v desaťročnom meradle. Raši si však myslí, že namiesto ušetrenia zaplatí viac ako doteraz. „Ministerka Remišová dobre vie, čo urobila, preto sa od začiatku snaží kamuflovať deklaráciu dramatických úspor a že je to všetko výhodné," tvrdí Raši.

Výhodné to však je iba pre prenajímateľa, pretože získal ministerstvo do nájmu na dobu desať rokov. „Remišová prevzala nájomné zmluvy s nákladmi 3,1 milióna eur ročne i s nájomníkmi a priestormi. No teraz tvrdí, že jej náklady sú takmer 4,5 milióna eur ročne," vysvetlil podpredseda Hlasu - SD, podľa ktorého ministerka okradla štát.

"Najprv novou zmluvou zvýšila vlastné náklady a potom sa vysúťažená cena za 3,8 mil ročne – hoci je o 700-tisíc drahšia ako boli pôvodné zmluvy, zdá výhodná. Preto si dovolím tvrdiť, že ministerka nie že neušetrila sedem miliónov eur ako tvrdí, ale naopak štát novou zmluvou o takmer sedem miliónov eur okradla,” upozornil Raši.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.