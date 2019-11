Remišová nepovažuje Lučanského za dobrý začiatok obnovy dôvery v políciu a spája ho s Kaliňákom

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) - Súčasné vedenie polície nie je schopné reflektovať na požiadavky verejnosti. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová.

Dočasný policajný prezident Milan Lučanský, ktorý je šéfom polície od 1. júna, je podľa Remišovej podobne ako ministerka vnútra Denisa Saková reprezentant "Kaliňákovho systému". Lučanský nahradil vo funkcii Tibora Gašpara.

"Treba si uvedomiť, prečo vlastne k zmenám došlo. Došlo k nim preto, lebo verejnosť na Slovensku prejavila odpor voči systému, ktorým polícia fungovala za vlád Smeru a konkrétne za Roberta Kaliňáka," uviedla.

Kľúčová zložka polície

Podľa nej v tomto systéme bol Lúčanský šéfom policajnej inšpekcie, ktorá je kľúčovou zložkou polície. "Ak nový policajný prezident je zároveň dôležitým prvkom starého, Kaliňákovho systému, to nie je dobrý začiatok obnovy dôvery v políciu," podotkla Remišová a pripomenula, že policajný prezident po svojom vymenovaní v rozhovore uviedol, že minister Kaliňák bol „minister, ktorý sa snažil urobiť pre chod polície maximum, a to najlepšie, čo vedel“.



Ako dodala, spomenul to hlavne v súvislosti s materiálnym a technickým zabezpečením. Remišová je presvedčená, že dobrý výstroj, nové autá a dobré zbrane sú pre políciu dôležité, no prvoradým cieľom je pomáhať a chrániť všetkých občanov, nielen „našich ľudí“.

Policajný prezident pri svojom nástupe označil ako priority problematiku migrácie a terorizmu. "Sú to dôležité priority, no nie v dobe, keď je verejnosť traumatizovaná z brutálnej vraždy nevinných mladých ľudí, a keď sme tento rok poskytli azyl jednému človeku. Ak chce polícia pod novým vedením opätovne získať dôveru, očakávame, že prioritou bude dôsledná ochrana občanov Slovenska pred mafiou, pred skorumpovanými podnikateľmi, ktorí neplatia mzdy, dane, odvody, priživujú sa na eurofondoch a manipulujú verejné obstarávania," vyhlásila.

Nečestní policajti vo vlastných radoch

Remišová očakáva, že policajný prezident a ministerstvo vnútra sa dôsledne vysporiada s nečestnými policajtmi vo vlastných radoch. "Do dnešného dňa sme nepočuli, že by boli disciplinárne alebo trestne riešení policajti, ktorí mimoriadne podozrivo postupovali napríklad v kauze Glance House alebo v kauze Donovaly, kde boli obrovské pochybenia, ktoré potvrdil aj súd. Takisto sme nedostali odpoveď, ako je možné, že na politicky motivované prípady Roberta Fica bol nasadzovaný ten istý vyšetrovateľ z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorý stíhal novinárky a opozičných politikov. Naopak, kauzy vládnej strany išli do stratena," uviedla. "Aj toto je dôkazom, že súčasné vedenie nie je schopné reflektovať na požiadavky verejnosti, ktorá volá po skutočnej zmene," uviedla.



Polícia by sa podľa Remišovej mala začať sústrediť na to, aby pomáhala a chránila všetkých občanov, aby dôsledne vyšetrila vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj prípady smerujúce k špičkám politiky a biznisu.

"Takisto by sa mala otvoriť téma výberových konaní v polícií a spravodlivého kariérneho postupu na všetkých úrovniach, ako aj kvalita vzdelávania a výcviku policajtov, keďže aj v správach prokuratúry opakovane zaznieva silná kritika práce predovšetkým policajných vyšetrovateľov po stránke odbornej," priblížila.

Statočný prokurátor Špirko

Podľa Remišovej je dôležité spomenúť aj pozitíva, ako sú čestní policajti v Policajnom zbore. Ako príklad uviedla statočnosť prokurátora Vasiľa Špirka, ktorý napriek ťažkým podmienkam vyšetroval politicky citlivé kauzy.



"Podobne aj v polícií pracuje veľa čestných ľudí, ktorých sa treba zastať. Nemajú ľahkú situáciu, keď chcú naozaj pomáhať a chrániť všetkých občanov. Ministerstvo vnútra a policajné prezídium je tu nato, aby umožňovalo dobrým policajtom robiť si slobodne svoju prácu a zabezpečiť im adekvátny kariérny rast za dobre odvedenú prácu. Zatiaľ to však vyzerá tak, že ministerstvo vnútra a nové vedenie Policajného zboru chráni predovšetkým svojich funkcionárov a rôznych „našich ľudí“. A toto sa musí okamžite zmeniť," uzavrela.

