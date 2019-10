Remišová kritizuje výkon politiky a je presvedčená o tom, že tu máme mnoho daňových podvodníkov

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Napriek zmene premiéra sa spôsob výkonu politiky na Slovensku nezmenil a nezlepšila sa ani politická kultúra. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová.

Nepovedia, že rozdávajú požičané peniaze

Expremiér Robert Fico (Smer-SD) aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) prichádzajú každý týždeň s nejakými novými nápadmi, na čo by mal štát míňať peniaze, ale už nepovedia, že rozdávajú požičané peniaze.

Len tento rok si štát požičal od bánk už viac ako jednu miliardu eur, čo je 200 eur na každého Slováka. A tie peniaze budeme musieť raz vrátiť, a určite nechceme dopadnúť ako Grécko, ktoré muselo pre veľké dlhy výrazne znižovať dôchodky, platy vo verejnej správe či výdavky na lieky, uviedla Remišová, podľa ktorej treba prichádzať so sociálnymi opatreniami, ale treba to robiť zodpovedne.





"Premiér Peter Pellegrini pred časom slávnostne oznámil, že pacienti si už nebudú musieť do nemocníc nosiť toaletný papier. Ale, že zdravotníctvo je na pokraji priepasti, odchádzajú skúsení lekári, nemáme sestry, ziskové veci sú privatizované a stratové má štát, s tým Smer-SD už desať rokov prakticky nič nerobí," uviedla.

Namiesto riešenia problémov vyrába ďalšie

Rovnako vníma Remišová aj oblasť školstva. "Je ľahké povedať, dáme vám obedy zadarmo, ale naše deti sa v škole naučia stále menej a menej, čo ukazujú aj medzinárodné porovnania. S upadajúcim školstvom sa vo svete nepodarí presadiť ani našim firmám, nebudú u nás pribúdať dobre platené odborné pracovné miesta. A čo robí pani ministerka? Namiesto riešenia problémov školstva vyrába ďalšie. Našu najdôveryhodnejšiu inštitúciu - Slovenskú akadémiu vied, priviedla takmer na pokraj zrútenia. Teraz budeme musieť pre jej neschopnosť a pre nekalé praktiky v eurofondoch vracať Bruselu viac ako sto miliónov eur, ktoré sme mali použiť pre našich vedcov a univerzity. Ďalších 166 miliónov zazmluvnených projektov, ktoré si rozdelili aj pochybné firmy z eurofondového škandálu, už nepôjde z eurofondov, ale z vrecka občanov – zo štátneho rozpočtu," priblížila.

Na nečinnosť a nestabilitu koalície podľa poslankyne dopláca celé Slovensko. Je presvedčená o tom, že stále tu máme mnoho daňových podvodníkov, veľa ľudí zbohatlo na okrádaní druhých alebo štátu.





"Aj keď ich polícia odhalí, všetok majetok stihnú prepísať na rodinu, štát tu úplne zlyháva. Vláda si dala do programu zákon o konfiškácii výnosov z trestnej činnosti a fungujúci zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Aj keď je to v programe vlády, tak to vláda nevie alebo lepšie povedané nechce presadiť. SNS so Smerom si po roku naťahovačiek povedali, že nech si len tí gauneri nakradnutý majetok pekne nechajú a minister Mostu-Híd stiahol zákon z rokovania parlamentu," dodala.

