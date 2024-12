Remišová chce, aby ľudia menej jazdili autami. Do verejnej dopravy pôjdu z eurofondov stovky miliónov eur

Z finančných prostriedkov Európskej únie v objeme takmer 13 miliárd eur, ktoré bude môcť Slovensko využiť na projekty v novom programovom období 2021 – 2027, majú ísť stovky miliónov na podporu verejnej dopravy. Na nákup nových električiek, trolejbusov a ekologických autobusov pôjde z budúcich eurofondov 790 miliónov eur. Informovala o tom ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Cestovanie verejnou dopravou nemá byť utrpenie

„Cestovanie verejnou dopravou nemá byť utrpenie, ale spoľahlivý a pohodlný spôsob, ako sa dostať do práce, do školy, na nákup či k lekárovi. Ak chceme, aby ľudia čo najmenej jazdili autami, ktoré zamorujú ovzdušie a upchávajú cesty, musia mať kvalitnú alternatívu,“ uviedla na sociálnej sieti vicepremiérka.

Nové cyklochodníky

Na rozvoj cyklodopravy podľa nej pôjde sto miliónov eur.





„Vybudujeme za ne stovky kilometrov nových cyklochodníkov, aby boli v bezpečí cyklisti aj vodiči,“ podotkla.

Zjednodušený systém čerpania eurofondov





Program Slovensko a Partnerská dohoda, ktorú Remišová pred dvoma týždňami podpísala v Bruseli, podľa nej znamenajú tiež radikálnu zmenu v systéme eurofondov.





„Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a zrýchli tak, aby sa peniaze dostali čím skôr do regiónov, kde ich ľudia potrebujú,“ dodala.





Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

