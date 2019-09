Rekreačné poukazy by mali byť pre súkromné firmy dobrovoľné a pre štát povinné, myslí si Heger

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Poukazy na rekreáciu by mohli existovať, mali by však byť pre súkromné firmy dobrovoľné. V rozprave k novele zákona o podpore cestovného ruchu to vyhlásil poslanec Eduard Heger (OĽaNO). Naopak, štát by podľa neho mal ísť príkladom a v jeho organizáciách by boli povinné.

Návrh šitý horúcou ihlou

Rekreačné poukazy majú aj ďalšie krajiny, slovenská legislatíva ich však doteraz zakotvené nemala. Uviedol to poslanec Radovan Baláž z SNS, ktorá tento návrh predložila do parlamentu. Baláž odmietol kritiku opozície, podľa ktorej bol tento návrh šitý horúcou ihlou.



"Niekoľko mesiacov sme o tom diskutovali so zamestnávateľmi i zamestnancami, aby sme získali čo najširšiu podporu," zdôraznil Baláž. Zároveň avizoval ambíciu SNS ďalej prinášať zmeny pre podporu slovenského cestovného ruchu, pripustil však, že to nemusí byť už v súčasnom volebnom období.

Poslanec Radoslav Pavelka (SaS) spochybnil ustanovenie zákona, ktoré umožní emitentom stravovacích poukážok zapojiť sa do systému rekreačných poukazov. Pavelka pripomenul, že tieto spoločnosti mali v minulosti problémy s kartelovým správaním.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov

Poslanec tiež kritizoval zámer pomôcť slovenským podnikateľom v cestovnom ruchu. Podľa neho sa totiž na túto pomoc poskladajú ostatní zamestnávatelia. "Jednoducho to nie je fér," zhrnul Pavelka.



Zamestnávatelia by podľa navrhovanej úpravy mali od budúceho roka povinne poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancov. Príspevok by mal predstavovať 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne vo výške 275 eur.

Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu 500 eur a viac. Platiť to má pre zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň dvanásť mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ak o príspevok zamestnanci požiadajú.





