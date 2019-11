Rekordér anglickej reprezentácie Rooney ukončí svoje pôsobenie v MLS a vráti sa na Britské ostrovy

6.8.2019 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový útočník Wayne Rooney v zámorí nevydržal dlho. Skúsený 33-ročný zakončovateľ sa po skončení aktuálnej sezóny súťaže MLS vráti na Britské ostrovy, na spolupráci sa dohodol s klubom Derby County.

Na novú výzvu sa teší

Rooney by mal v novom pôsobisku pracovať ako hrajúci asistent trénera. Do tímu DC United z Washingtonu pritom odišiel v júli 2018 z liverpoolskeho Evertonu, predtým dlhé roky hral za Manchester United. K novému klubu by sa mal pripojiť v januári 2020. Informácie priniesol portál BBC.

Historicky najlepší kanonier anglickej reprezentácie aj Manchestru United sa na novú výzvu veľmi teší. "Som presvedčený, že klubu môžem pomôcť," povedal Rooney. "Som nadšený z príležitosti, ktorú mi klub Derby County poskytol. Teším sa, že sa v januári pridám k trénerovi Phillipovi Cocuovi. Radosť mám aj z toho, že dostanem šancu zbierať trénerské skúsenosti," pokračoval.

Cocu je nadšený z dohody

Holanďan Cocu, s ktorým bude Rooney v Derby County spolupracovať, prevzal taktovku nad klubom po Frankovi Lampardovi. Ten spolu s Rooney pôsobil ako hráč v anglickej reprezentácii. Po ročnej trénerskej zastávke v Derby sa rozhodol pre návrat do londýnskej Chelsea, v ktorej tento stredopoliar odohral trinásť sezón.

Aj hlavný kouč Cocu je nadšený z dohody s Rooneym. "Získali sme hráča s obrovskými vodcovskými schopnosťami, zručnosťami, skúsenosťami, charakterom a pracovnou morálkou. Isto bude pre našich hráčov inšpiráciou a motiváciou do ďalšej práce. Platí to nielen o futbalistoch z A-tímu, ale aj z akadémie," povedal Holanďan podľa BBC.

Wayne Rooney za anglickú reprezentáciu odohral dovedna 120 zápasov a strelil v nich 53 gólov, dva z nich aj do siete Slovenska v prípravnom súboji vo Wembley v marci 2009 pri triumfe domácich 4:0. Seniorskú kariéru na klubovej úrovni začal v Evertone, odkiaľ v roku 2004 prestúpil do konkurenčného Manchestru United. Za Red Devils absolvoval trinásť sezón, odohral spolu 393 súťažných duelov a v nich s dosiahol 183 presných zásahov. V júli 2017 sa vrátil do Evertonu a po roku zamieril do USA, kde hrá doteraz.





