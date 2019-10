Rekonštrukcia prezidentského palácu bude stáť viac ako milión eur, využili viacero farebných kombinácii

27.10.2019 (Webnoviny.sk) - Rekonštrukcia exteriéru Prezidentského paláca bude stáť takmer 1,2 milióna eur. Na otázky agentúry SITA to uviedla Kancelária prezidenta SR. Práce zahŕňajú obnovu fasády, hotová má byť do konca novembra tohto roka, aj zabezpečenie nočného osvetlenia do 20. decembra tohto roka. Kancelária prezidenta zdôraznila, že rekonštrukcia bola plánovaná ešte pred nástupom Zuzany Čaputovej do funkcie. Rozsiahle rekonštrukcie interiéru prezidentská kancelária neplánuje.

Stále nočné osvetlenie

Na obnovu vonkajšej fasády paláca vybrali firmu Pamarch. Práce majú stáť necelých 570-tisíc eur vrátane DPH. Súčasťou rekonštrukcie je stále nočné osvetlenie, ktoré robí firma Bellatrix. „Všetky rekonštrukčné práce týkajúce sa exteriéru aj interiéru Prezidentského paláca sú vždy vykonávané len so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Bratislave,“ píše sa v stanovisku prezidentskej kancelárie.

Podľa vyjadrenia tlačového odboru sa stav paláca od roku 1996 zhoršil natoľko, že bolo nutné pristúpiť k jeho obnove. Palác poškodili aj jeho rekonštrukcie zo šesťdesiatych a deväťdesiatych rokov minulého storočia. „Vtedajšie omietky s vysokým obsahom cementu zle prenášali pnutia pôvodného tehlového muriva, ktorého spojivo je z mäkkej vápennej malty. Aj drobné napätia v murive sa tak prejavili na povrchu početnými prasklinami,“ popisuje kancelária prezidenta.

Viac ako 30 farebných kombinácií

Pre rekonštrukcie z minulosti už bolo nemožné zistiť pôvodnú farbu paláca z 18. storočia, a preto bude využité porovnávanie s dobovými analógiami, „Aby sa nová farebnosť čo najviac priblížila farebným možnostiam 18. storočia, bolo pre potreby výberu vytvorených viac ako 30 farebných kombinácií,“ spresňuje kancelária.

Palác dal postaviť v druhej polovici 18. storočia gróf Anton Grassalkovič. Prezidenti ho využívajú od roku 1996, za bývalého režimu slúžil aj ako Dom pionierov.

