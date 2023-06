Rekonštrukcia nemusí byť finančne náročná. Nižšie splátky však budú stáť viac času a administratívy

Leto trávené pri miešačke alebo so štetcom v ruke nie je pre mnohých Slovákov starý vtip, ale alternatíva, ktorú si volia namiesto cestovania.

Súčasná neistá situácia však mnoho z nich motivuje skôr siahnuť po úvere, než minúť celú finančnú rezervu, ktorú si nasporili.

Netreba zabudnúť na rozpočet

Pri výbere konkrétneho finančného produktu je však potrebné podľa odborníkov zvážiť niekoľko faktorov, najmä to, koľko si chce klient požičať.

Spotrebný úver totiž banky poskytujú do výšky 25 až 35-tisíc eur, čo môže zafinancovať novú kúpeľňu či plot okolo domu.





„Hypotéka môže byť lepším riešením, ak klienti plánujú väčšiu rekonštrukciu, ktorá si vyžaduje väčšiu investíciu, a teda vyššiu sumu úveru,“ doplnila Anna Jamborová, hovorkyňa Československej obchodnej banky.

Domácnosť by si preto mala v prvom rade vypracovať rozpočet rekonštrukcie s ohľadom na ceny materiálov alebo zariadenia, ktoré plánujú použiť.





Tie sa totiž môžu vplyvom rôznych faktorov predražiť. Napríklad pandémia spôsobila zdražovanie cien dreva a plastov, čo ovplyvnilo ceny drevených hranolov, dosák, plastových okien a potrubí.





„Rozpočet odporúčam potom navýšiť približne o 20 %, keďže sa často stáva, že sa rekonštrukcia predraží, lebo počas prác vzniknú ďalšie neplánované výdavky, s ktorými človek na začiatku nepočítal,” vysvetlila riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová.

Pohodlie alebo nižšie úroky

Klient si musí zvážiť aj ako rýchlo peniaze na rekonštrukciu potrebuje. Spotrebné úvery sa totiž vo väčšine bánk dajú vybaviť na počkanie, pričom mu stačí občiansky preukaz.





Peniaze mu pritom nabehnú na účet v daný deň, niektoré banky ich pripíšu dokonca do 20 minút. Cenou za toto pohodlie je však vyšší úrok, ktorý sa v závislosti od banky pohybuje od štyroch do šiestich percent.

Podľa Šablovej tak spotrebný úver v porovnaní s hypotékou môže vo finále stáť o niekoľko tisíc eur viac. Napríklad pri pôžičke 15 000 eur preplatí klient pri 5,5 percentnej úrokovej sadzbe 3 610 eur.





Pri hypotéke takýto scenár nehrozí, najmä z dôvodu nižších úrokových sadzieb, ktoré sa začínajú v závislosti od banky na 0,4 percentách. V praxi by tak pri rovnakej sume predstavoval preplatok len 673 eur.





Klienti však musia brať do úvahy, že vybavenie hypotéky trvá oveľa dlhšie a banka im ju nemusí udeliť. Pripraviť sa musia aj na ďalšie úkony a poplatky, napríklad za znalecký posudok.

Záťaž pre rozpočet nemusí byť veľká

Podľa Simony Miklošovičovej, hovorkyne Tatrabanky, by si mali klienti rozmyslieť aj to, ako dlho chcú danú pôžičku splácať.





Spotrebný úver sa totiž poskytuje maximálne na 8 rokov, čo ovplyvňuje aj výšku mesačných splátok. Napríklad pri spomínanej sume 15 000 eur bude domácnosť mesačne pri úrokovej sadzbe 5,5 percenta platiť takmer 200 eur.

Hypotéka preto môže byť príťažlivá pre klientov, ktorým takéto vysoké splátky z rôznych dôvodov nevyhovujú. „Vďaka rozloženiu splácania úveru na dlhšiu dobu sú splátky nižšie, a tým zaťažia rodinný rozpočet menej,“ doplnila Miklošovičová.

Nižšie splátky môžu domácnostiam pomôcť pri zachovaní finančného zdravia. Podľa PR manažérky 365.bank, Lindy Valko Gálikovej, by totiž domácnosť nemala mesačne míňať na úvery viac ako 30 percent svojho rozpočtu.





Zvyšných 70 percent by mala rozdeliť medzi bežnú spotrebu (40 percent) a sporenie (20 percent), pričom na nepredvídané výdavky by si mala odkladať posledných 10 percent príjmu.





„Pomôže to predchádzať ťažkostiam pri splácaní úveru, ktoré môžu nastať pri nepredvídaných životných situáciách,“ upozornila Valko Gáliková.

Nie je na škodu vlastniť inú nehnuteľnosť

Dôležitým faktorom je podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, nehnuteľnosť, ktorú by mohol klient založiť.

Spotrebný úver totiž klient získa bez zálohy, zatiaľ čo pri hypotéke je potrebné s ňou rátať. To môže pôsobiť odradzujúco najmä pre klientov, ktorí už jednu hypotéku splácajú a na ich nehnuteľnosti je zapísaná ťarcha.





Podľa Šablovej sa však dá riešiť aj táto situácia, napríklad založením inej nehnuteľnosti, napríklad rodičovského bytu či domu.





„Alebo si môže pri dostatočnej hodnote zabezpečenia zobrať druhý úver na tú istú nehnuteľnosť, prípadne ak je jeho pôvodný úver menej výhodný, môže ho refinancovať s navýšením,” radí odborníčka zo spoločnosti FinGO.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.