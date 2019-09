Rehák Štefečekovej padol ziskom miestenky na olympiáde kameň zo srdca, zlato bol krásny bonus

ČCHANGWON 7. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková bola so štyrmi medailami najdekorovanejšou účastníčkou augustového európskeho šampionátu v rakúskom Leobersdorfe.

Na septembrových 52. majstrovstvách sveta v streľbe zo všetkých zbraní v kórejskom Čchangwone bude jednou z najúspešnejších účastníčok. Zverenka trénera Branislava Slamku si vybojovala dve zlaté medaily i olympijské miestenky.

Moja radosť sa nedá opísať

Vo štvrtok sa tešila zo zisku titulu majsterky sveta v individuálnej súťaži trapu žien. "Miestenka na OH bola prvoradá. Postupom do finále som sa k nej priblížila. Jej ziskom som splnila viac, ako som očakávala. Zlato bol krásny bonus k tomu. Druhýkrát som svetovou šampiónkou a opäť mám aj olympijskú miestenku, asi budem víťaziť na MS každých osem rokoch. Moja radosť sa nedá opísať. Tým, že to vyšlo na prvý pokus, mi padol veľký kameň zo srdca. Určite to bolo počuť aj doma na Slovensku. Teraz nemusím riešiť celý budúci rok, či mám ešte šancu na miestenku. To najdôležitejšie som už totiž splnila," spokojne skonštatovala 34-ročná členka ŠCP Bratislava.



Rehák Štefečeková priznala, že vo finále mala určité obavy. "Každý, kto ma pozná vie, že v ňom dokážem netrafiť štyri z posledných piatich terčov."

Nečakala chybu Číňanky

V dramatickom a vyrovnanom finále si však počínala úspešne. Po poslednom výstrele, ktorým netrafila terč, však takpovediac nahrala čínskej súperke na smeč. Wang Siao-ťing mohla rozhodnúť, stačilo zasiahnuť posledný terč a mala by zlato.

"V tej chvíli, keď som zaváhala, som bola prakticky už pobalená, že sa súťaž končí. Nepočítala som s tým, že Číňanka minie. Mnou hodenú rukavicu však nezdvihla, nasledoval rozstrel, ktorý sa už skončil v môj prospech, z čoho sa nesmierne teším," neskrývala radosť nitrianska rodáčka.



Rehák Štefečeková v piatok zvýraznila svoje úspešné účinkovanie suverénnym triumfom s reprezentačným kolegom Erikom Vargom v tímovom mixe. "Očakávania nemám žiadne. Lepšie je byť pozitívne prekvapená, ako sklamaná. S Erikom však spravíme maximum," poznamenala ešte pred piatkovou súťažou.

Jej želanie sa splnilo na sto percent. Slovákom zavesili na krk zlaté medaily. Rehák Štefečeková a Varga sú v roku 2018 nielen európski vicemajstri, ale už aj svetoví šampióni.

