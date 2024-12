Reforma odpadu sa posunie o rok, podľa Tarabu je to v záujme životného prostredia (video)

Povinnosť samospráv spracovávať odpad mechanicko-biologickým spôsobom sa posunie o jeden rok, teda na začiatok roku 2025. Uviedol to v piatok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Ide podľa neho o posledný a finálny posun zavedenia tejto reformy.

Zavedenie mechanicko-biologického spracovania odpadu

Podľa ministra je aktuálne na zavedenie mechanicko-biologického spracovania odpadu pripravených len 49 percent samospráv.

„Znamená to, že sme rozdelili samosprávy na tie, ktoré pripravenú sú a ktorým to spôsobí nárast cien separácie komunálneho odpadu o takmer 20 eur na tonu. Na druhej strane sú tu obce ktoré to nestihli,“ skonštatoval Taraba s tým, že podľa pôvodných zámerov envirorezortu pri chystaní reformy mali byť tieto obce trestané do výšky až 100 eur na tonu odpadu.

„Len preto, že aj štát spôsobil časovú aj finančnú núdzu týmto obciam,“ povedal Taraba s tým, že obciam bolo pôvodne sľúbené, že na zmenu odpadovej politiky budú môcť čerpať európske fondy. Nakoniec sa tak však nestalo.

Odklad reformy

Taraba vyjadril presvedčenie, že odklad reformy je v záujme životného prostredia, ako aj v záujme stability odpadového hospodárstva. „Napriek tomu chcem zdôrazniť, a každý expert to potvrdí, že Slovensko sa nepohne ďalej v oblasti spracovania komunálneho odpadu, pokiaľ si neuvedomíme, že skládkovanie – to znamená to riziko prieniku rôznych toxických látok do spodných vôd – je zaostalý systém spracovania odpadu,“ zdôraznil šéf evnirorezortu.

Doplnil, že Slovensko je dnes lídrom práve v skládkovaní. „Sme štát, ktorý absolútne zanedbal vybudovávanie základnej ekologickej infraštruktúry,“ dodal Taraba s tým, že o riešení tejto problematiky chce viesť rokovania so samosprávami aj s priemyslom.

