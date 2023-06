Recesia pozvala do krízového tanca každého priemyselníka a vláda dlhé mesiace rieši iba seba, upozorňuje Zemaník

Po razantných opatreniach v oblasti energetiky volá už aj drevospracujúci a nábytkárky priemysel. Ako v tlačovej správe konštatuje Zväz spracovateľov dreva SR, podniky bojujú o prežitie, zápasia so zvyšujúcimi sa nákladmi, rastúcimi mzdami a znižujúcou sa konkurencieschopnosťou.

„Skladové zásoby nepredaného tovaru rastú, zamestnanci odchádzajú na nútenú dovolenku. Kurzarbeit nefunguje. Recesia pozvala do krízového tanca každého priemyselníka. Vláda dlhé mesiace rieši iba seba a nevenuje sa prijímaniu opatrení na odvrátenie hrozieb súvisiacich s bezprecedentným a ekonomicky nevysvetliteľným rastom cien plynu a elektriny pre priemysel,“ upozorňuje prezident zväzu Peter Zemaník.

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel vláde navrhuje oddeliť cenotvorbu elektriny od cien plynu, zastropovať ceny elektriny pre rok 2023 na 150 eur/MWh, ako aj okamžite znížiť DPH na energie.

Zväz preto predstaviteľov štátu vyzýva, aby začali okamžite riešiť likvidačné podmienky slovenského priemyslu. Extrémne vysoké ceny energií budú podľa nich viesť ku katastrofálnym dôsledkom vo forme straty konkurencieschopnosti domácich výrobcov a odstavení výrob.

Ich budúca záchrana si pritom bude vyžadovať veľa úsilia a podporných financií, v opačnom prípade importná bilancia narastie a domáci priemysel oslabí svoje postavenie na úkor zahraničných výrobcov.

Drevospracujúci a nábytkársky priemysel vláde navrhuje oddeliť cenotvorbu elektriny od cien plynu, zastropovať ceny elektriny pre rok 2023 na 150 eur/MWh, ako aj okamžite znížiť DPH na energie.

Extrémne vysoké ceny energií budú viesť ku katastrofálnym dôsledkom vo forme straty konkurencieschopnosti domácich výrobcov a odstavení výrob.

Slovensko by taktiež podľa nich malo po vzore ostatných členských krajín Európskej únie prijať kompenzačné opatrenia pre priemysel dotknutý extrémnym rastom cien energií, zmeniť a zjednotiť podmienky pre kurzarbeit a zasadiť sa o zrušenie, respektíve pozastavenie systému obchodovania s emisnými kvótami.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. Momentálne združuje viac ako sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú celkom vyše 3 700 zamestnancov. Všetky sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz