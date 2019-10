Rebríček slobody médií nemá nič spoločné s realitou, vyhlásil maďarský premiér Szijjártó

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Vo štvrtok zverejnený rebríček o slobode médií nemá podľa maďarského ministra zahraničných vecí Petra Szijjártóa nič spoločné s realitou.

Slovenský minister zahraničia Miroslav Lajčák si ešte musí údaje podrobne preštudovať. Uviedli to po stretnutí ministrov Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Francúzska.

Väčšina médií je protivládnych

"Mal som silný pocit, že sloboda médií je garantovaná a mimoriadne vysoká. Nechcem nad tým mávnuť rukou, ale nemal som čas si to preštudovať. Nemali by sme to brať na ľahkú váhu, je to jedna z vecí, na základe ktorej sa vytvára v zahraničí mienka o našej krajine," povedal Lajčák. Slovensko si v rebríčku Reportérov bez hraníc pohoršilo o osem priečok, skončilo na 35. mieste.

"Ten zoznam nedáva zmysel, nemá nič do činenia s realitou," vyhlásil Szijjártó. Podľa neho je vydavateľ rebríčka politická organizácia a navyše nevedia ani po maďarsky.

"Keby vedeli, tak by videli, že väčšina našich médií je protivládnych," povedal maďarský minister. Reportéri bez hraníc chcú podľa neho zasahovať do vnútorných záležitostí krajín, v Maďarsku podľa neho absencia slobody tlače nie je.

Boj proti dezinformáciám

Francúzsky šéf diplomacie Jean-Yves Le Drian dodal, že pravdivé informácie sú nesmierne dôležité a treba bojovať proti dezinformáciám. S detailnejšími informáciami sa plánuje oboznámiť aj český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.

Tvrdí, že jeho krajina má pomerne slobodný mediálny trh, vníma však, že ak chcú propagovať slobodu tlače v zahraničí, musí si aj Praha urobiť svoje domáce úlohy.

Poľský minister Jacek Czaputowicz zase uviedol, že väčšina médií v Poľsku je súkromných a ich vlastníci sú zo zahraničia. "Podľa Poliakov existuje sloboda tlače, svoj názor vyjadrili vo voľbách," povedal.

