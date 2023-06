Realizačné ceny nehnuteľností na bývanie stúpli, za novostavby si za posledné roky priplácame o viac ako 50 percent

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie v prvom štvrťroku medziročne vzrástli o 14,2 %. To podľa Štatistického úradu SR predstavovalo nový rekord medziročného vzostupu.

Údaje z katastra nehnuteľností z realizovaných kúpnych zmlúv, teda ceny za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, tak potvrdili avizované vysoké rasty inzerovaných cien.

Nárast cien

V rovnakom období pred dvomi rokmi ceny vzrástli podobne extrémne, o vyše 13 %, ale počas prvých troch mesiacov vlaňajška bol rast len o 2 %. Údaje za predošlé roky však vychádzajú z inej metodiky, z menšej vzorky dát a z Cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií.

Aktuálne už úrad spracúva ceny nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku, a to od 2. štvrťroka 2021.

Ceny nových nehnuteľností

Aktuálny vývoj počas prvého štvrťroka 2022 bol podľa úradu najmä dôsledkom dynamického rastu realizačných cien nových nehnuteľností na úrovni 16 %. Existujúce nehnuteľnosti pritom zvyšovali ceny miernejšie, medziročne o necelých 13 %. Nové nehnuteľnosti počas jedenástich rokov zvýšili predajné ceny o 56 %.

Minulý týždeň zverejnili svoju štatistiku k cenám nehnuteľností analytici Národnej banky Slovenska. Podľa nej ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli v prvom kvartáli medziročne o 23,3 %. Analytici vychádzajú pri výpočte cien nehnuteľností z databázy od spoločnosti United Classifieds.

Za voľné byty v Bratislave si poriadne priplatíme, pretrvávajú ťažkosti s dostupnosťou stavebných materiálov

Ceny voľných bytov v Bratislave stúpli medziročne o 22,5 percenta. Vyplýva to z vyjadrenia risk manažéra a odhadcu cien nehnuteľností realitnej spoločnosti Lexxus Petra Ondroviča.





Ako uviedol, v prvých troch mesiacoch tohto roka ceny bratislavských rezidenčných nehnuteľností pokračovali v raste.





Priemerná cena voľných bytov sa podľa neho zvýšila o 240 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje výrazný medzikvartálny rast o 7,4 percenta. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná cena narástla o 22,5 percenta a dynamika jej rastu sa zrýchlila.

Nahor išli ceny predaných bytov

V prvom kvartáli tohto roku rástla podľa Ondroviča aj priemerná cena predaných bytov. „Jej medzikvartálny prírastok bol však miernejší a dosiahol 5,4 percenta,“ uviedol s tým, že rozdiel oproti prvému štvrťroku 2021 bol výraznejší. „Ceny rástli o 26,2 percenta a tempo medziročného rastu sa mierne zrýchlilo,“ doplnil.





V úvodnom kvartáli tohto roka pretrvával podľa Ondroviča klesajúci trend ponuky rezidenčných nehnuteľností. „Počet voľných bytov v bratislavských novostavbách na konci prvého štvrťroka dosiahol niečo pod 1 600 jednotiek,“ skonštatoval s tým, že oproti rovnakému obdobiu roka 2021 zaznamenali pokles počtu bytov o 18,1 percenta. Počet dokončených bytov sa podľa neho zvýšil, pričom medzikvartálny rast dosiahol 40,4 percenta.

Komplikovanejšie schvaľovanie

Klesajúca ponuka bytov a dostupnosť nového bývania je podľa Ondroviča ovplyvnená viacerými faktormi – napríklad prísnejšie nároky na povoľovaciu dokumentáciu, či komplikovanejší schvaľovací proces.

„V súčasnosti sa k týmto faktorom pridávajú aj ťažkosti spojené s dostupnosťou a cenami stavebných materiálov, ktoré na jednej strane predlžujú termíny, na druhej predražujú výstavbu,“ priblížil. Ako dodal, na realitnom trhu je stále citeľný dopyt po nehnuteľnostiach.

Enormné navýšenie predajných cien

„Nedostatkom ponuky sa vytvára prirodzený tlak na predajné ceny, ktoré sa tak enormne navyšujú,“ vysvetlil Ondrovič s tým, že v rámci súčasného vývoja sa čoraz viac rozširuje skupina jednotlivcov, pre ktorých sa vlastné bývanie stáva viac-menej nedostupné.





Nejasný vývoj cien stavebných vstupov a hlavne dostupnosť jednotlivých materiálov budú viesť podľa Ondroviča k ďalšiemu predražovaniu už zazmluvnených nehnuteľností. „To bude prípad od prípadu rozdielne, ale bude množstvo projektov, kde sa reálna konečna kúpna cena pri odovzdaní, oproti cene zo zmluvy môže navýšiť aj o 30-35 percent,“ uzavrel.

Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave sa v dôsledku pandémie zvýšila, opačný trend zasiahol byty a domy

Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave sa v dôsledku pandémie a trendu práce z domu zvýšila. Vyplýva to z vyjadrenia risk manažéra a odhadcu nehnuteľností realitnej spoločnosti Lexxus Petra Ondroviča.

Obmedzený režim fungovania prevádzok počas pandémie spôsobil podľa Ondroviča súkromným spoločnostiam potrebu racionalizácie nákladov.





„Situácia viedla v mnohých prípadoch k poklesu nárokov na prenajaté priestory, prípadne pozastavenie alebo obmedzenie kúpy nových priestorov či k odstupovaniu od zakontrahovaných priestorov,“ vysvetlil. Ako dodal, na trhu sa tak počas dvoch rokov naakumulovala vyššia ponuka.

Trh s bytmi sa vyvíjal opačne

Opačne sa podľa Ondroviča vyvíjali podmienky na trhu rezidenčných nehnuteľností, teda trhu ponúkajúcom nehnuteľnosti na bývanie.

„Nedostatok ponuky na rezidenčnom trhu ovplyvnili najmä špekulácie v podobe vyčkávacej taktiky na strane investorov, ceny stavebných materiálov a prác, fungovanie procesov pri povoľovacích procesoch a nestabilný ekonomický vývoj, pričom dopyt kontinuálne naďalej rástol,“ skonštatoval Ondrovič.

Mnohí odstúpili od nájomných zmlúv

Zmena pracovného režimu a fungovania systémom práce z domu viedla u viacerých jednotlivcov k odstúpeniu od nájomných zmlúv. Pomer ponuky rezidenčných nehnuteľností určených na prenájom voči ponuke na predaj sa vyvíjal podľa Ondroviča rozdielne, v závislosti od regiónu.





„Napríklad v Bratislave tento pomer dosiahol v čase najvyššieho „peaku“ pomer 64 % ku 36 % v prospech nehnuteľností určených na prenájom,“ priblížil.





Ako ďalej poznamenal, redukcia prenajímaných plôch bola jedna z viacerých možností, ktoré spoločnosti využívali v rámci znižovania nákladov. Dôsledkom bol nárast objemu ponuky kancelárskych priestorov na prenájom.

Vývoj ovplyvňujú viaceré faktory





Čo sa týka nehnuteľností na bývanie, vývoj výstavby a novej ponuky je okrem zvýšeného záujmu o kúpu podľa Ondroviča ovplyvňovaný aj viacerými vonkajšími faktormi (vyššie nároky na povoľovaciu dokumentáciu, komplikovanejší schvaľovací proces a pod.).





„Aj počas pandémie záujem o kúpu rezidenčných nehnuteľností dosahoval stále relatívne stabilnú úroveň aktívnych obchodov,“ uzavrel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

