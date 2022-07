Realitným trhom zamávali lockdowny a práca z domu, zvýšili tak dopyt Slovákov po nehnuteľnostiach

Uvoľnenie takmer všetkých protipandemických opatrení a prichádzajúca jar dávajú určitú nádej, že pandémia nového koronavírusu končí. Preto sa analytici VÚB banky pozreli na najdôležitejšie poučenia pre možné zvládanie obdobnej pandémie niekedy v budúcnosti.

Pri spätnom pohľade na pandémiu za ostatné dva roky skonštatovali, že lockdowny a práca z domu zamávali aj realitným trhom.

Dopyt po nehnuteľnostiach stúpol

„Oveľa rozšírenejšia práca z domu, ale aj zákazy vychádzania a pretrvávajúce nízke úrokové sadzby počas pandémie ešte zvýšili dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach,“ uviedli analytici.

Pokles turizmu síce do ponuky bytov na prenájom pridal vyprázdnené priestory využívané na krátkodobé prenájmy, no ani táto ponuka navyše nebola podľa nich schopná pokryť zvýšený dopyt po priestrannejšom, pohodlnejšom bývaní vo vlastnom, ktoré Slováci a Slovenky obľubujú takmer najviac v celej Európskej únii.

Ceny domov a bytov rástli rýchlejšie

Nastal tak opak toho, čo sa predpokladalo. Teda, že hospodársky prepad a pokles príjmov spôsobí aj ochladenie na trhu realít. Trend bol celkom opačný. Ceny domov a bytov začali rásť ešte rýchlejšie ako pred pandémiou už od prvého štvrťroka 2020 a tento rast pokračoval až do konca pandémie, kedy priemerný medziročný prírastok metra štvorcového presiahol 22 %.

Rástli najmä ceny domov, často na perifériách väčších miest, odkiaľ sa dá pohodlne pracovať a stačí len pár dní do týždňa dochádzať. Vo štvrtom štvrťroku 2021 sa ceny realít podľa indikátora Národnej banky Slovenska dostali dokonca po prvýkrát od roku 2008 do pásma s vysokým rizikom „bubliny“, teda korekcie smerom nadol.





To nevyhnutne podľa analytikov VÚB banky neznamená, že prichádza cenový prepad ako po veľkej recesii v roku 2009. No nadhodnotenie cien voči ekonomickým fundamentom, ako sú príjmy, spotrebiteľská inflácia, nájmy, výstavba bytov, či objemy úverov, naznačuje, že rast cien by sa mal na nejaké obdobie minimálne citeľne spomaliť.

Kancelárske priestory museli prerábať

Ceny komerčných nehnuteľností naopak zaznamenali pokles, aj keď verejný index ich cien dostupný nie je. Snahy o zoštíhľovanie firemných sídiel a pobočiek okrem väčšieho podielu práce z domu, či vytvárania väčšieho počtu zdieľaných pracovných miest, podporila podľa analytikov aj samotná hospodárska kríza, ktorá nútila súkromný sektor skresávať náklady.

Naopak vysoký dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach niektorých developerov primäl k prerábaniu pôvodne kancelárskych priestorov na apartmány.

Predčasné splatenie hypotéky môže byť aj bez poplatku, mimoriadnu splátku je nutné správne načasovať

Hypotekárny úver je možné predčasne splatiť prakticky kedykoľvek. V závislosti od termínu a výšky predčasného splatenia je podľa Finančného kompasu s poplatkom alebo bez poplatku. Bez poplatku je predčasné splatenie hypotéky, ak je v rámci uplynutia lehoty fixácie úrokovej sadzby úveru, alebo ak nepresiahne výšku 20 % istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o hypotekárnom úvere.

Mimoriadna splátka hypotéky

Poplatok za predčasné splatenie hypotéky je zo zákona maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy v čase podania žiadosti o predčasné splatenie. Podľa zákona môže tento poplatok zahŕňať iba oprávnené náklady banky, ktoré súvisia s predčasným splatením hypotéky.

Banka pritom tento poplatok môže, ale nemusí uplatniť, čo prakticky podľa Finančného kompasu znamená, že ho uplatňujú všetky banky ponúkajúce úvery na bývanie. Ak chce klient uskutočniť mimoriadnu splátku hypotéky pri konci fixácie, poplatok za predčasné splatenie nebude platiť pri akejkoľvek výške mimoriadnej splátky.





Podľa zákona o úveroch na bývanie sa zakazuje bankám požadovať od klienta akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie hypotéky nepresiahne výšku 20 % istiny hypotéky. Zákon určuje aj maximálnu výšku nákladov súvisiacich so žiadosťou o predčasné splatenie hypotéky.

Kedy sa oplatí predčasne splatiť hypotéku?

Splatiť hypotéku skôr teda môže klient podľa Finančného kompasu aj bez dodatočných nákladov. Mimoriadnu splátku je nutné správne načasovať a požiadať o ňu v dostatočnom predstihu.

„Hypotéku by ste nemali splácať poslednými peniazmi, ktoré máte k dispozícii. Mala by vám ostať nejaká finančná rezerva,“ radí Finančný kompas. Ak má klient rezervu dostatočne vysokú, mal by zvážiť, či hypotéku predčasne splatiť alebo či peniaze investovať niekde, kde by mohli zarábať viac, ako je samotná cena za hypotéku.





Pokiaľ je úrok z hypotéky menší ako miera inflácie, bude mať klient prospech z rozdielu. „Vďaka aktuálnym dlhodobým fixáciám na hypotékach s nízkou úrokovou sadzbou si zaručíte istotu vlastného bývania lacnejšie ako nájom. Z dlhodobého hľadiska finančná hotovosť stráca svoju hodnotu, no naopak, nehnuteľnosti zaznamenávajú stabilný nárast ceny,“ konštatuje Finančný kompas.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené