Real Madrid zarobil triumfom v Lige majstrov viac ako 140 miliónov eur

Liverpool za športové úspechy zarobil 91,44 milióna eur. V tom je započítaná spomenutá čiastka za účasť v skupinovej fáze, ďalej 19,02 milióna za triumf vo všetkých šiestich dueloch spomenutej časti, následne 10,89 milióna za postup do osemfinále, 12,02 milióna za postup do štvrťfinále, 14,18 milióna za prienik do semifinále a 17,59 milióna za finálovú účasť.