Real Madrid si údajne našiel náhradu za Ronalda, pokukuje po kanonierovi z PSG

Vzhľadom na hráčov vek aj skutočnosť, že súčasná zmluva pod Eiffelovkou mu platí do 30. júna 2020, by prestupová čiastka nemusela presiahnuť ani 100 miliónov eur. Suma odstupného by navyše Parížanom výrazne pomohla k tomu, aby neporušili finančné pravidlá fair-play.