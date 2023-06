Rast platov neodráža úroveň inflácie, Slováci zamestnaní naprieč všetkými odvetviami musia škrtiť svoje rozpočty

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca na Slovensku počas druhého štvrťroka tohto roka vzrástla medziročne o 7,4 percenta na 1 291 eur.

Oproti prvému štvrťroku tohto roka priemerná mzda po sezónnom očistení nominálne vzrástla o 2,4 %.

Životné náklady sa však zvyšovali rýchlejším tempom a výrazne predbehli rast nominálnych miezd.

Platy sa nedorovnávajú inflácii

Po zohľadnení rastu cien priemerná mzda na Slovensku medziročne reálne klesla o 4,5 %. Aktuálna vysoká inflácia spôsobila, že reálny prepad v druhom štvrťroku tohto roka bol najvyšší za posledných 22 rokov. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR.





Všetkých 19 sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný rast priemernej nominálnej mzdy, ale ani v jednom nebol rast dostatočný na kompenzovanie inflácie.





Najvyšší prepad reálnej mzdy na úrovni približne 10 percent pocítili zamestnanci odvetví v hornej časti rebríčka najvyšších priemerných hrubých platov.





V odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, ako aj dodávka elektriny, plynu a pary zárobky nominálne rástli len minimálne a reálne poklesli približne o 10 %.

Rast platov vo verejnej správe

Z odvetví s takto vysokými zárobkami zaznamenali štatistici vyšší nominálny rast len v informáciách a komunikácii (+7,0 %), ale aj ten len spolovice dorovnával dopady inflácie.





Vyšší reálny pokles medzi 8 až 10 percent zaznamenal Štatistický úrad SR aj vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení, zdravotníctve a sociálnej pomoci a vo vzdelávaní.





V 11 odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za celé slovenské hospodárstvo. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali naďalej zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 745 eur.





V ostatných činnostiach dosiahli priemerné zárobky 818 eur a v stavebníctve 909 eur. Tieto odvetvia však mali dynamické rasty miezd a tak nezaznamenali významný reálny pokles.

Najvyššie zárobky v Bratislavskom kraji

Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod aj priemysel, zaznamenali vyššie percentuálne medziročné prírastky miezd.





V priemysle mzdy stúpli nominálne o 7,7 percenta na úroveň 1 383 eur, reálny pokles tak predstavoval 4,3 percenta. V oblasti obchodu mzdy vzrástli v nominále o 10,1 percenta na 1 243 eur, čo stlmilo reálny pokles na 2,1 %.





Nad priemerom celého hospodárstva boli mzdy opäť len v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzda dosiahla 1 577 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala priemerná mesačná mzda od 984 eur v Prešovskom do 1 260 eur v Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bola mzda vyššia ako pred rokom, ale ani v jednom kraji nebol rast dostatočný, aby dorovnal vplyv inflácie. Preto reálna mzda vo všetkých krajoch Slovenska klesla, najviac v Prešovskom kraji, o 6,2 % a najmenej v Košickom, o 2,8 %.





V súhrne za prvý polrok tohto roka dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 1 252 eur. Medziročne sa zvýšila o 7,7 %, reálna mzda klesla o 2,9 %.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













