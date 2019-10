Ramos prekonal rekord Casillasa, ale Španieli v nadstavenom čase prišli o triumf v Nórsku

13.10.2019 (Webnoviny.sk) - Po futbalistoch Belgicka majú istotu účasti na majstrovstvách Európy v roku 2020 aj futbalisti Talianska.

Zverenci trénera Roberta Manciniho si definitívu zaistili v sobotňajším triumfom v Ríme nad Gréckom 2:0, keď najskôr po ruke Andreasa Bouchalakisa skóroval z penalty brazílsky rodák Jorginho a potom sa presadil aj striedajúci Federico Bernardeschi.

Taliani sú na čele J-skupiny s plným počtom bodov 21 bodov zo 7 zápasov. Na európskom šampionáte, ktorý vyhrali v roku 1968 v domácom prostredí, sa predstavia už desiatykrát, zároveň to bude ich siedma účasť za sebou.

Španieli zaváhali po 14 výhrach

K štvrťfinalistom ME 2016 vo Francúzsku sa mohli pridať aj Španieli, ktorých len sekundy delili od siedmeho víťazstva v rámci F-skupiny. V sobotu sa však museli v Nórsku uspokojiť s nerozhodným výsledkom.

Do vedenia ich poslal Saúl Ňíguez krátko po prestávke, spečatiť víťazstvo mohol Fabián Ruíz, ale dvakrát trafil len konštrukciu nórskej bránky. O výhru ich v nadstavenom čase súboja na nórskej pôde pripravil z pokutového kopu Joshua King, ktorý potrestal faul španielskeho brankára Kepu Arrizabalagu na Omara Elabdellaouia.

Španieli zaváhali po 14 kvalifikačných výhrach, naposledy nezískali tri body v roku 2014, keď ich premožiteľmi boli Slováci. Prišli o šancu vyrovnať rekordnú 15-zápasovú víťaznú šnúru futbalistov Česka z rokov 1995 - 2002.

Ramosov 168. štart za "repre"

Napriek remíze 1:1 sa mohol radovať Sergio Ramos, ktorý si pripísal na konto 168. štart v drese reprezentácie. O jeden duel prekonal doterajšieho rekordéra, brankára Ikera Casillasa.

"Vymenil by som tento rekord za naše víťazstvo, ale je to odmena za všetky tie roky odriekania. Je to zároveň pocta. Vždy, keď som si obliekol na seba dres národného tímu, bol som nabitý emóciami," uviedol 33-ročný stopér a nový rekordér tímu "La Roja".

Sergio Ramos a Sergio Busquets sú v súčasnom mužstve poslední dvaja pamätníci z úspešného španielskeho tímu, ktorý získal tituly na majstrovstvách sveta 2010 a majstrovstvách Európy 2008 a 2012. Španieli budú mať ďalšiu šancu na vybojovanie si istoty postupu v utorok vo Švédsku, kde sa však predstavia bez svojho kapitána Ramosa, ktorý bude chýbať pre kartový trest.

