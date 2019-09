Ramos chce odohrať za Španielsko 200 zápasov, dotiahol sa už na rekordéra Casillasa

9.9.2019 (Webnoviny.sk) - Pre kapitána španielskej futbalovej reprezentácie Sergia Ramosa nebol nedeľňajší zápas kvalifikácie ME 2020 proti Faerským ostrovom (4:0) navonok ničím výnimočný.

Gratulácia od brankára

"La Furia Roja" dosiahla povinné víťazstvo na ceste za postupom na šampionát a hráčovi Realu Madrid sa z ostatných desiatich zápasov v národnom mužstve stalo iba druhýkrát, že neskóroval. Napriek tomu si však stretnutie proti "európskemu trpaslíkovi" poriadne zapamätá.

Ramos nastúpil už na 167. oficiálny zápas v drese španielskej reprezentácie, čím dostihol doterajšieho rekordéra - brankára Ikera Casillasa. Legendárny brankár bezprostredne po zápase zablahoželal svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi z klubu aj národného tímu prostredníctvom Instagramu.

"Gratulujem k 167 zápasom, kamarát! Dúfam, že ich bude ešte oveľa viac. V španielskom tíme som s tebou zažil skvelé chvíle," uviedol 38-ročný Casillas.

Štatistiky sa majú prekonávať

"Štatistiky sú na to, aby sa prekonávali," vyhlásil Ramos podľa webu denníka Marca a prezradil, koľko štartov by si ešte chcel pripísať v najcennejšom drese: "Pokiaľ sa budem naďalej ráno zobúdzať s futbalovým nadšením a ambíciami, dúfam, že sa mi podarí odohrať za Španielsko 200 duelov. To je môj cieľ."

Pristavil sa aj pri odkaze od Casillasa. "Už v mladom veku som dostal príležitosť nastupovať v reprezentačnom áčku. Slová, ktoré mi adresoval Iker, mi lichotia. Teraz ho chcem prekonať a dúfam, že môj rekord bude platiť ešte niekoľko rokov," skonštatoval Sergio Ramos.





