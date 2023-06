Rakúsky prepravca SupremeFly sa chystá lietať z Bratislavy. Prvou destináciou má byť Istanbul

Bratislava by sa už čoskoro mohla výraznejšie letecky spojiť s okolitým svetom. Rakúsky prepravca SupremeFly plánuje zo slovenskej metropoly lietať do štrnástich destinácií.

Cestujúci by sa tak dostali aj na veľké tranzitné letiská vo Frankfurte, Zürichu alebo Ríme.

Vzhľadom na značný dopyt by mal byť prvou prevádzkovanou destináciou turecký Istanbul.

Paušálna letenka

Rakúšania chcú namiesto jednorazových leteniek ponúkať mesačný paušál. Rakúsky prepravca SupremeFly tvrdí, že pandémia zmenila trh a priniesla cestujúcim aj výhody.





„Ak sú ľudia zvyknutí na mesačné predplatné v ktorejkoľvek oblasti svojho života, prečo by tak nemohlo byť aj v prípade pravidelných letov,“ pýta sa zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Ahmed Taieb.

Spoločnosť chce ponúkať minimálny mesačný paušál vo výške 79 eur za štyri lety. V prípade ôsmych letov za mesiac by cestujúci zaplatil 149 eur, neobmedzená mesačná letenka má stáť 999 eur.





Z Bratislavy chcú Rakúšania lietať do Berlína, Londýna, Amsterdamu, Záhrebu, Frankfurtu, Ríma, Barcelony, Zürichu, Dubaja a Istanbulu. Pribudnúť by mali aj sezónne destinácie ako Tunis, Marakéš, Káhira a Džidda.

Istanbul ako prvý

Aktuálne zbiera spoločnosť SupremeFly od potenciálnych záujemcov nezáväzné predregistrácie. Po dosiahnutí 25 000 potvrdení plánuje začať s predajom leteniek. V súčasnosti eviduje záujem o svoje služby od 1 300 potenciálnych klientov.





„Je však pravdepodobné, že vzhľadom na silný dopyt po letoch do Istanbulu, začneme fungovať skôr,“ potvrdil pre portál NašaDoprava.sk šéf spoločnosti Ahmed Taieb. Istanbul by tak mal byť v súčasnej letnej sezóne prvou destináciou SupremeFly z Bratislavy.





Do Turecka chce rakúsky prepravca lietať šesťkrát do týždňa najskôr menšími strojmi typu De Havilland DHC-8 or alebo Bombardier. Následne do prevádzky zaradí aj väčšie lietadlo typu Airbus321.

Slovenskú metropolu si Rakúšania vybrali najmä kvôli nižším prevádzkovým nákladom oproti Viedni. „Našimi zákazníkmi sú mladí ľudia, ktorí radi cestujú a za lacno objavujú svet. Taktiež sú nimi podnikatelia, ktorí zasa potrebujú cestovať často,“ objasňuje Taieb.

O sloty nepožiadali

Najväčšie slovenské letisko zatiaľ oficiálnu žiadosť spoločnosti SupremeFly neregistruje. „Takýto prepravca ešte nepožiadal o pridelenie letiskových slotov,“ uviedla pre portál NašaDoprava.sk hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.





Bratislavské letisko vysvetľuje, že letecká spoločnosť registrovaná v Európskej únii a realizujúca lety len v rámci krajín EÚ, nemusí žiadať o udelenie prepravných práv slovenský rezort dopravy.





V prípade Istanbulu by to však neplatilo. „Ak by ale letecká spoločnosť plánovala realizovať aj lety mimo EÚ, musela by požiadať ministerstvo dopravy a výstavby o povolenie vykonávať takéto lety,“ podčiarkla Ševčíková.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.