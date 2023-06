Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom, do krajiny môžu iba osoby s pobytom

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom. Ako informuje Polícia SR na sociálnej sieti, kontrola bude trvať do 27.apríla, a to aj na rakúskych hraniciach s Českou republikou. Rakúska strana ich zavádza postupne v piatok.

„Na územie Rakúska môžu vstupovať občania krajiny a osoby, ktoré tam majú pobyt. Pri vstupe sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, ak ho nemajú, musia podstúpiť domácu 14-dňovú karanténu,“ uviedla polícia.

Výnimky platia pre tranzit cez Rakúsko, pričom sa bude musieť vodič písomne zaviazať na hraniciach, že cez krajinu iba prechádza, tiež pre takzvaných pendlerov a prepravu tovaru.

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.