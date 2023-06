Rakúsko otvorilo malé obchody, sociálne odstupy a rúška sú však stále povinné

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko od utorka opätovne otvára tisícky obchodov v rámci uvoľňovania opatrení, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Záhradné centrá, hobby centrá a malé obchody otvoria svoje brány v rámci plánu rakúskej vlády na opätovné naštartovanie ekonomiky.

Prísne pravidlá dodržiavania sociálnych odstupov napriek tomu ostávajú v platnosti a úrady naďalej vyzývajú ľudí, aby ostali pokiaľ možno doma. V Rakúsku je navyše stále povinné nosiť ochranné rúška v supermarketoch aj v lekárňach.

Aj iné európske krajiny postupne pristupujú k pomalému uvoľňovaniu reštrikcií. Španielsko dovolilo niektorým firmám pokračovať v činnosti, Dánsko otvorilo školy pre menšie deti. Taliansko, najťažšie zasiahnutá krajina Európy s vyše 20-tisíc obeťami, povolí niektorým spoločnostiam obnoviť podnikanie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, naopak, predĺžil prísne opatrenia v krajine o ďalšie štyri týždne, až do 11. mája. V televíznom prejave to zdôvodnil tým, že súčasné reštrikcie šírenie vírusu spomalili, ale nezastavili ho.

Svetová zdravotnícka organizácie (WHO) privítala spomalenie šírenia nákazy v Európe, zároveň však varovala pred unáhleným uvoľňovaním opatrení.

Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, Koronavírus COVID-19 v Rakúsku, maloobchod

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.