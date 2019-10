Rakúsko ostro zaútočilo na dostavbu Mochoviec, obálka nového reaktora vraj nie je bezpečná

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - >Rakúšania znova útočia na dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO). Protijadrová organizácia Global2000 s odvolaním sa na anonymný zdroj tvrdí, že masívna, jeden a pol metra hrubá železobetónová obálka nového reaktora v Mochovciach nie je dosť bezpečná, lebo sa do nej vŕtalo a kotvili sa do nej technológie.

„Ostro sa vyhradzujeme voči spôsobu, akým spomínaná organizácia šíri v rakúskych médiách poplašné správy o nových jadrových blokoch v Mochovciach,“ zdôraznil pre agentúru SITA hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.

Testovali aj tesnosť hermetickej zóny elektrárne

Tvrdenie protijadrovej rakúskej organizácie je podľa Slovenských elektrární zavádzajúce a nepravdivé. „Ukazuje to na absolútnu neznalosť komplexných projektov zvyšovania seizmickej odolnosti rozostavaných aj existujúcich jadrových elektrární a na cielené šírenie strachu a paniky medzi obyvateľmi Rakúska a Slovenska,“ dodal Šarišský.

Počas výstavby nových mochoveckých blokov realizovali Slovenské elektrárne komplexný projekt zvyšovania seizmickej odolnosti. V rámci neho bolo na oboch blokoch nainštalovaných viac ako 60-tisíc oceľových kotviacich platní podľa inžinierskych prepočtov a schváleného projektu.

„Výsledkom je zvýšenie odolnosti oboch blokov voči akýmkoľvek zemetraseniam, ktoré by sa mohli vyskytnúť na území lokality jadrovej elektrárne Mochovce, a prekročenie medzinárodných štandardov v tejto oblasti,“ uviedol Šarišský.

Slovenské elektrárne podľa neho v uplynulých týždňoch veľmi dôkladne testovali tesnosť hermetickej zóny elektrárne. „Zaznamenali sme vynikajúci výsledok. Parametre hermetickej zóny sú pri natlakovaní na 150 kilopascalov takmer dvojnásobne lepšie ako limity určené Úradom jadrového dozoru SR (ÚJD). Vyjadrenia o netesnosti alebo oslabení odolnosti hermetickej zóny preto kategoricky odmietame,“ zdôraznil Šarišský.

Požiadavky odmietajú v plnom rozsahu

Cieľom rakúskej protijadrovej organizácie Global2000 je podľa slovenského dominantného výrobcu elektriny zastavenie uvádzania 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky akýmikoľvek prostriedkami. „Vrátane vytvárania mediálneho tlaku na rakúsku vládu. Využívajú na to prostriedky, ktoré hraničia so šírením poplašných správ. Ich požiadavky a návrhy považujeme za účelové a odmietame ich v plnom rozsahu,“ uzavrel Šarišský.

„Na základe informácií, ktoré nám boli poskytnuté, musíme konštatovať, že statika budovy reaktora je oslabená a hermetické komory, ktoré by mali zastaviť únik rádioaktívneho materiálu v prípade vážnej nehody, sú poškodené,“ povedal hovorca Global 2000 Reinhard Uhrig.

Rakúski sociálni demokrati medzitým vzniesli v parlamente požiadavku na ministerku životného prostredia Elisabeth Köstinger. Ich hovorca Erwin Preiner chce od ministerky vedieť, aké okamžité kroky podnikne na zabránenie plánovanému uvedeniu oboch blokov do prevádzky.

Taktiež sa ministerky pýta, prečo už neprijala relevantné opatrenia počas rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie a či už prebehlo nové posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie.

