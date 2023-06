Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Aj keď sa možnosti a úspešnosť liečby zvyšuje, stále platí, že život s diagnózou "rakovina" predstavuje obrovský zásah do života jednotlivca a rodiny.

Hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny kože je časté pôsobenie UV žiarenia. Práve opakované spálenie kože a chronické opaľovanie môže viesť k rozvoju tohto ochorenia. Medzi najviac ohrozené skupiny patria ľudia so svetlými a ryšavými vlasmi, oslabeným imunitným systémom a vrodeným sklonom k vzniku kožných nádorov. Spozornieť treba aj pri netypických kožných prejavoch. "Lekára treba vyhľadať pri zmene pôvodného pigmentového znamienka, ktoré rastie do plochy a nad povrch kože, mokvá, krváca, spontánne sa nehojí – skôr má tendenciu rásť a meniť sa. Bežne odporúčaná kontrola znamienok je minimálne raz do roka," hovorí MUDr. Zuzana Murárová, PhD. z Kožnej ambulancie Národného onkologického ústavu.

Čím skôr, tým lepšie

Slovenskí lekári ročne diagnostikujú rakovinu približne 30-tisíc pacientom. Jej základná liečba je síce plne hradená zo zdravotného poistenia, no väčšinou býva veľmi náročná a zdĺhavá. Dlhodobá PN ani invalidný dôchodok tak ani zďaleka nezabezpečia pacientom štandard, na aký boli zvyknutí. Výpadok príjmu môže vykompenzovať pripoistenie kritických chorôb alebo samostatné pripoistenie onkologických chorôb. Ich výhodou je, že poistné plnenie je nárokovateľné už pri diagnostikovaní ochorenia. "Maximálna poistná suma v oboch prípadoch predstavuje 50-tisíc eur a pripoistenia môže byť uzatvorené ako súčasť už existujúceho alebo nového životného poistenia Provital Partner a Provital Invest.

Pri samostatnom poistení onkologických chorôb ponúkame rodičom ako benefit zadarmo poistnú ochranu detí," vysvetľuje Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne a pridáva radu: "Čím skôr sa poistíte, tým menej zaplatíte.

Napríklad dvadsiatnik za pripoistenie kritických chorôb na sumu 5-tisíc eur platí poistné približne 1 euro mesačne a táto suma sa počas dĺžky poistenia nemení. Štyridsiatnik pri rovnakej poistnej sume zaplatí už 4 eurá mesačne."

Ľudí na invalidný dôchodok najčastejšie posiela rakovina

Keď sa povie "invalidita", väčšina ľudí si predstaví vážny úraz alebo nehodu. Kým v starších životných poistkách väčšinou figuruje len poistenie invalidity z úrazu, dnes invaliditu najčastejšie spôsobujú civilizačné ochorenia – rakovina nevynímajúc. Pri životnom poistení si preto treba skontrolovať, či je riziko invalidity kryté komplexne. "Ak by mal klient poistenú invaliditu len z dôvodu úrazu, no plne invalidný zostane pri vážnom ochorení, na poistné plnenie nemá nárok. Invalidný dôchodok mu síce prizná Sociálna poisťovňa, jeho výška cca 400 eur však len ťažko pokryje základné životné potreby," upozorňuje B. Vojtechová. Výška poistného plnenia je zároveň vyššia ako v minulosti a čakacia doba na vznik nároku na poistné plnenie sa skrátila z 24 mesiacov na 12 mesiacov od začiatku poistenia.

