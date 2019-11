Rafael Nadal historický titul v Barcelone nezíska, nad jeho sily bol Dominic Thiem

BARCELONA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal ako prvý nasadený nepostúpil do finále na turnaji ATP World Tour 500 Barcelona Open BancSabadell - 67. Trofeo Conde de Godó v španielskej Barcelone, keď v sobotňajšom semifinále nestačil na trojku podujatia Dominica Thiema - Rakúšanovi podľahol za 125 minút 4:6, 4:6.

Tridsaťdvaročný Malorčan Nadal tak nepridá do zbierky 12. miestny titul. Jeho ziskom by sa zapísal do histórie, keďže ešte žiadny tenista nikdy netriumfoval 12-krát na jednom podujatí. Nadal sa v Barcelone tešil zo zisku trofeje v predchádzajúcich troch sezónach.

Pred dvoma rokmi vo finále zdolal práve Thiema, ktorý vo vzájomnej bilancii upravil na 4:8. Thiem sa v nedeľňajšom finále stretne so siedmym nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom. Ten si v prvom semifinále poradil s japonskou štvorkou "pavúka" Keiom Nišikorim 6:4, 3:6, 7:5.

Barcelona - dvojhra - semifinále Dominic Thiem (Rak.-3) - Rafael Nadal (Šp.-1) 6:4, 6:4 Daniil Medvedev (Rus.-7) - Kei Nišikori (Jap.-4) 6:4, 3:6, 7:5





