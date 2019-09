Radoslav Tybor pre problémy viackrát nemohol reprezentovať, na Švajčiarskom pohári dostane šancu

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká druhá turnajová previerka v aktuálnej sezóne.

V nominácii na Švajčiarsky pohár (13. a 14. decembra v Luzerne) figuruje aj útočník českých Vítkovíc Radoslav Tybor, ktorý odohral v národnom tíme za ostatné tri sezóny len dva zápasy a v aktuálnom ročníku sa dočkal premiérovej pozvánky od trénera Craiga Ramsayho a generálneho manažéra Miroslava Šatana. Po viacerých zdravotných problémoch je stopercentne v poriadku a teší sa na nových spoluhráčov.

O reprezentáciu takmer znovu prišiel

"Po nominácii do reprezentácie prežívam príjemné pocity. Pri predchádzajúcich turnajoch som mal vždy smolu na zranenia. Cením si, že som dostal znovu pozvánku a pokúsim sa zabojovať o miesto v tíme," povedal na pondelňajšom zraze Tybor.

Dvadsaťdeväťročný krídelník pricestoval do Bratislavy z Ostravy, kde ešte v nedeľu popoludní nastúpil na ligové stretnutie proti Litvínovu, v ktorom jeho Vítkovice prehrali 0:3. "Dostal som sekeru a mal som takmer po zápase. Už som si myslel, že mi to zase nevyjde, aby som prišiel do reprezentácie, ale som rád, že sa mi to napokon podarilo. Teším sa na nových spoluhráčov a verím, že podáme dobrý výkon," pokračoval trenčiansky odchovanec.

Slovenskí hokejisti odohrajú na Švajčiarskom pohári dva zápasy v priebehu dvoch dní. Vo štvrtok 13. decembra o 16.15 h nastúpia v Luzerne proti olympijskému tímu Ruska a meno ďalšieho súpera spoznajú až po skončení štvrtkového súboja medzi domácim Švajčiarskom a Rakúskom. V prípade víťazstva nad Ruskom zabojujú o celkové turnajové prvenstvo proti úspešnejšiemu zo spomenutej dvojice o 20.15 h. Ak prehrajú, čaká ich o 16.15 h duel o tretie miesto. "Zápasy v národnom tíme sú vždy náročnejšie ako v lige, ale myslím si, že ak podáme dobrý výkon, máme šancu uspieť," vyjadril sa účastník MS 2014 v bieloruskom Minsku.

Najlepší strelec Vítkovíc

Tybor je momentálne najlepším strelcom Vítkovíc a druhým najproduktívnejším hráčom tímu s bilanciou 11+6 v 27 dueloch českej najvyššej súťaže. Ostravský klub sa však po piatich prehrách v sérii prepadol z popredia tabuľky na siedmu priečku.

"Nemám sa na čo sťažovať, výborne som si sadol s Ondřejom Romanom, s ktorým nastupujem už tretiu sezónu po sebe. Hrá sa mi s ním výborne. Od nás sa očakávajú góly aj body, tak dúfam, že to bude pokračovať. Úvod sezóny sme mali z pohľadu tímu výborný. Motali sme sa okolo druhého miesta, ale teraz prišla séria duelov, v ktorých sme prehrali. Tréneri sa budú snažiť počas prestávky prísť na to, v čom je chyba. Musíme si vyčistiť hlavy a po prestávke chceme naskočiť na víťaznú vlnu," dodal 39-násobný reprezentant.





