Radičová: Byť zaočkovaný neznamená slobodu, znamená to len väčšiu ochranu

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 neznamená slobodu, znamená to len väčšiu ochranu. Uviedla to v pondelok v rozhlasovej relácii Braňo Závodský naživo sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová.

Za problém považuje to, že na Slovensku zlyháva prísun pravdivých informácií a faktov. Práve naopak, obrovský priestor dostáva hlásenie sa k dezinformáciám, a to aj medzi politikmi. Svoj názor podložila prieskumom. V rámci Európskej únie sme podľa nej na špičke, čo sa týka počtu ľudí, ktorí veria hoaxom. Sama Radičová očkovanie podporuje, údaje získava od odborníkov zo zahraničia, najmä krajín na severe Európy.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

