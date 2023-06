Rada Európskej únie navrhla nové odporúčanie týkajúce sa skríningu rakoviny, tá je u nás hlavnou príčinou úmrtí

Rada Európskej únie (EÚ) navrhla nové odporúčanie týkajúce sa skríningu rakoviny.

Cieľom tohto kroku je znížiť úmrtnosť na rakovinu, ale aj výskyt invazívnych druhov tohto ochorenia, keďže skríning umožňuje odhaliť rakovinu v ranom štádiu, prípadne ešte skôr, ako sa choroba objaví alebo stane invazívnou.

Rada o tom informuje v tlačovej správe na svojej webstránke.

Rozsiahlejší skríning

Vzhľadom na to, že predchádzajúce odporúčanie o skríningu rakoviny z roku 2003 bolo obmedzené na rakovinu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka, sa členské štáty rozhodli ho rozšíriť. Nové odporúčanie zahŕňa už aj skríning rakoviny pľúc, rakovinu prostaty a rakovinu žalúdka.

V prípade rakoviny krčka maternice, odporúčanie stanovuje, že členské štáty by mali zvážiť prispôsobenie veku a intervalov individuálnemu riziku na základe histórie očkovania proti ľudskému papilomavírusu (HPV) u jednotlivých osôb. Pokiaľ ide o rakovinu prsníka, tam zas navrhuje dolnú vekovú hranicu 45 rokov a hornú vekovú hranicu 74 rokov.

Hlavná príčina úmrtí v Európe

Rada zároveň odporúča zabezpečiť primerané, včasné a doplnkové diagnostické a liečebné postupy pre osoby s pozitívnym skríningovým testom. Tiež prízvukuje, že členské štáty by pri realizácii programov skríningu rakoviny mali zvážiť aj ľudské a finančné zdroje a svoje kapacity v oblasti zdravotnej starostlivosti.





Rakovina je hlavnou príčinou úmrtí v Európe. V roku 2020 v EÚ diagnostikovali rakovinu odhadom u 2,7 milióna ľudí.

