Švédske predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ) a Európsky parlament sa dohodli na predbežnej dohode o nových cieľoch úspory energií v primárnej aj konečnej spotrebe energií v eurobloku. Parlament a Rada o tom informujú na svojich webstránkach.

Členské štáty by podľa dohody mali zabezpečiť zníženie spotreby energií do roku 2030 o najmenej 11,7 % v porovnaní s prognózami spotreby energie na rok 2030 z roku 2020.

Ročné úspory energií

Tento cieľ bude sprevádzať mechanizmus monitorovania a presadzovania, aby sa zabezpečilo, že krajiny plnia svoje národné príspevky k tomuto záväznému cieľu EÚ.

Vyjednávači sa tiež dohodli na ročných úsporách energií členských štátov v priemernej výške 1,5 % do roku 2030. Ročné úspory energií začnú s 1,3 % v období do konca roku 2025 a postupne dosiahnu 1,9 % v poslednom období do konca roku 2030.





Dané ciele by sa mali dosiahnuť prostredníctvom opatrení na lokálnych, regionálnych a národných úrovniach naprieč sektormi.

Osobitná povinnosť

Vyjednávači sa dohodli na osobitnej povinnosti pre verejný sektor dosiahnuť ročné zníženie spotreby energií o 1,9 %, s možnou výnimkou pre verejnú dopravu a ozbrojené sily, a členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby sa aspoň tri percentá verejných budov každoročne premenili na budovy s takmer nulovou spotrebou energií alebo budovy s nulovými emisiami.





Dohoda tiež stanovuje nové požiadavky na efektívne systémy diaľkového vykurovania. Predbežnú dohodu musia ešte schváliť Rada EÚ aj Parlament.

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.